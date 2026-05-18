OFK Beograd siegt im Spitzenspiel, Makedonija top, Maichingen glänzt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer in Bernhausen zu sehen, bei dem die Führung ständig hin und her wechselte. Artor Makaj brachte die Hausherren in der 12. Minute in Front, doch Yannick Stepan (15.) antwortete prompt. Erneut Makaj (26.) besorgte die Pausenführung, die Florian Horn (57.) nach dem Seitenwechsel wieder egalisierte. Nun ging es Schlag auf Schlag: Leke Babaj (62.) legte für Kosova vor, Yannick Stepan (66.) konterte mit seinem zweiten Treffer zum 3:3. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, eskalierte die Nachspielzeit komplett: Per Handelfmeter erlöste Leke Babaj (90.+5) die Heimelf, ehe er nur wenige Sekunden später (90.+6) mit seinem dritten Streich den denkwürdigen 5:3-Endstand perfekt machte.
Vor 85 Zuschauern entwickelte sich in Rohr ein intensiv geführtes Reserve-Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Vaihingen erwischten einen Traumstart und gingen durch Cian Garvey bereits in der 3. Minute in Führung. Rohr schüttelte den frühen Schock jedoch gut ab und kam kurz vor dem Pausentee durch Kai Hauner (42.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang schien der TSV nach dem Treffer von Felix Jochim (70.) bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch die Freude währte nur kurz: Erneut war es Cian Garvey, der in der 75. Minute eiskalt zuschlug und den Gästen mit seinem Doppelpack das 2:2-Unentschieden sicherte.
An Dramatik kaum zu überbieten waren die Schlussminuten auf dem Sportplatz in Kemnat. Über eine Stunde lang sahen die Fans ein taktisch geprägtes Spiel, ehe Niklas Gerber die Gäste in der 66. Minute per Foulelfmeter in Führung brachte. Als Nico Hering (89.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelaufen. Doch die 90. Minute mutierte zu einem Wahnsinn, in dem gleich drei Treffer fielen: Erst verkürzte Kemnats Robel Semere, praktisch im Gegenzug stellte Sören Berbig auf 1:3, ehe Reinhard Eißler Sekunden vor dem Abpfiff noch das 2:3 für die Hausherren erzielte. Am Ende rettete Sillenbuch den knappen Auswärtssieg über die Zeit.
In Möhringen erlebten die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel brannten die Hausherren jedoch ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und überrollten die Sportfreunde komplett. Maximilian Braun (59.) eröffnete den Torreigen, ehe Denis Agovic (69.), Tim Breitung (74.) und Tobias Stolz (83.) auf 4:0 schraubten. In der Nachspielzeit machten Nils Munz (90.+4) und Lukas Laudel (90.+5) das halbe Dutzend und den deklassierenden 6:0-Kantersieg perfekt.
Der FSV Waldebene Ost nutzte am Wochenende den Heimvorteil optimal aus und feierte einen hart umkämpften Arbeitssieg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Alexander Schulz, der exakt mit dem ersten Angriff nach dem Wiederanpfiff (46. Minute) das 1:0 markierte. Die Hausherren blieben am Drücker und legten durch Leon Renner (60.) folgerichtig zum 2:0 nach. Ermis Metanastis gab sich jedoch keineswegs geschlagen, erhöhte in der Schlussphase spürbar das Risiko und kam durch einen von Vladimiros Gkiagkiaev verwandelten Foulelfmeter (81.) noch einmal heran. Die FSV-Defensive hielt dem anschließenden Druck jedoch stand.
Ein packendes und extrem abwechslungsreiches Fünf-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Heumaden geboten. Die Gäste aus Stetten gingen früh durch Zinar Shevaki (7.) in Führung, die Matteo Giordano (43.) kurz vor der Pause per Foulelfmeter egalisierte. Direkt nach dem Wechsel brachte Dogan Gül (49.) die Spielvereinigung erneut in Front, doch Heumaden bewies Moral und glich durch Joel Asomah (56.) abermals aus. In der Schlussphase hatte Stetten jedoch den längeren Atem und den größeren Siegeswillen: Mike Gruber (66.) stellte die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Max Quetschlich (85.) mit dem Treffer zum 2:4-Endstand endgültig alles klar machte.
Die Gastgeber von Makedonija Stuttgart spielten sich vor heimischem Publikum in einen unaufhaltsamen Rausch und zerlegten die Gäste. Bereits in der 1. Minute schockte Ljupco Kolev die Hoffelder Abwehr mit dem Blitzstart. Zur Pause war die Partie nach weiteren Treffern von Aleksandar Stoilov (6.), Nils Genter (17.), erneut Kolev (43.) und Miroslav Jeremic (45.) beim Stand von 5:0 bereits komplett entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Heimelf kein Erbarmen: Wiederum Nils Genter (54.), Danilo Mihajlovic (77.) und Michele Turco (83.) machten das historische 8:0-Debakel perfekt.
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In Holzgerlingen zeigten sich die Gäste aus Magstadt als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Reserve der Hausherren wurde bereits früh kalt erwischt, als Egon Werner Kuczora in der 11. Minute zur Magstadter Führung einnetzte. Holzgerlingen II bemühte sich in der Folge zwar unermüdlich um Struktur und den Ausgleich, lief gegen die kompakt stehende Gäste-Abwehr jedoch immer wieder fest. Als die Heimelf in den Schlussminuten alles nach vorne warf, nutzte Magstadt den sich bietenden Konterraum: Steven Flaig (90.+1) machte in der Nachspielzeit mit dem 0:2 endgültig den Deckel drauf.
Eine einseitige Angelegenheit war das Gastspiel des FSV Deufringen bei der Reserve in Böblingen. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und überrumpelten die SV-Defensive komplett: Jannik Zweigart (4.) und Oliver Ries (8.) sorgten mit einem blitzschnellen Doppelschlag für eine frühe 0:2-Führung. Böblingen II fand überhaupt kein Gegenmittel und musste noch vor der Pause den dritten Gegentreffer durch Mick Mertens (37.) hinnehmen. Erneut Mertens (58.) schraubte das Ergebnis im zweiten Durchgang auf 0:4 hoch, ehe Taha Alessio Özden (72.) mit dem 1:4 zumindest noch der Ehrentreffer für die Hausherren gelang.
In Oberjesingen entwickelte sich ein enges und intensiv geführtes Arbeitsspiel, das erst im zweiten Durchgang zugunsten der Gäste kippte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 32. Minute mit der 1:0-Führung durch Neil Aktas. Die Freude der Heimfans währte jedoch nur bis exakt in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Peter Steimle (45.+1) der psychologisch extrem wichtige Ausgleich gelang. Aidlingen nahm den Schwung mit in den zweiten Spielabschnitt, erarbeitete sich Feldvorteile und belohnte sich in der 72. Minute durch das Tor von Philipp Musch mit dem viel umjubelten 1:2-Siegtreffer.
Was für ein völlig verrücktes Acht-Tore-Spektakel mit Slapstick-Einlagen in Waldenbuch! Die Hausherren schienen nach dem Tor von Philipp Müller (6.) und einem unglücklichen Eigentor von Oktay Yaprak (10.) beim Stand von 2:0 bereits früh auf der Siegerstraße. Doch dann drehte Herrenberg auf – begünstigt durch ein Eigentor von Francesco Giangrande (28.) zum Anschluss. Nur 120 Sekunden später glich Can Miftar (30.) zum 2:2-Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch der Türk. SV: Ein blitzschneller Doppelpack von Harun Abdullah Güney (52., 56.) stellte die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Mert Köse (80., 87.) mit zwei weiteren Treffern den spektakulären 2:6-Kantersieg perfekt machte.
Ein Debakel musste der TSV Schönaich auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Reserve des GSV Maichingen präsentierte sich in einer beängstigenden Torlaune und zerlegte die Hausherren bereits im ersten Durchgang. Ein Doppelpack von Bugra Taskin (4., 12.) eröffnete den Torreigen, ehe Endrit Syla (17.) auf 0:3 stellte. Nach dem Schönaicher Anschlusstreffer durch Niklas Mayer (20.) brachen alle Dämme: Erneut Syla (22.), Nikita Gross (28.) und Dzan Komarica (40.) schossen eine 1:6-Pausenführung heraus. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste ruhiger angehen; Dennis Treder-Tschechlov (72.) legte noch das 1:7 nach, ehe Azim Karayel (73.) den 2:7-Endstand markierte.
In Sindelfingen sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, bei der die Hausherren eine scheinbar sichere Führung noch aus der Hand gaben. Die Reserve erwischte einen Start nach Maß und schockte Gültstein mit Toren von Kaan Yücel (8.) und Alban Muji (13.) zur schnellen 2:0-Führung. Der TV Gültstein bewies im zweiten Durchgang jedoch eine bewundernswerte Moral und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in die Partie. Tobias Lutz hauchte den Gästen in der 61. Minute neues Leben ein, ehe Lukas Eckl (76.) eine Viertelstunde vor dem Ende den viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.
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