 2026-05-15T09:36:57.455Z

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OFK Beograd siegt im Spitzenspiel, Makedonija top, Maichingen glänzt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Prag Stuttgart – SC Stammheim 4:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer auf dem Prag-Spielfeld, das erst in einer fulminanten Nachspielzeit entschieden wurde. Otis Raiser brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung. Stammheim schüttelte den Rückschlag jedoch ab und drehte die Partie durch Treffer von Nikitas Skordoulis (45.+2) und Antonios Petridis (56.) komplett auf 1:2. Die SV Prag bewies jedoch eine tolle Moral: Erst glich Leoluca Cimino (70.) aus, ehe die Nachspielzeit komplett eskalierte. Navid Kashefipour (90.+1) und erneut Otis Raiser (90.+5) ließen das Stadion mit einem späten Doppelpack im kollektiven Jubel versinken.

TV89 Zuffenhausen – SSV Zuffenhausen 3:1

Das heiß umkämpfte Zuffenhausener Stadtderby hielt von Beginn an alles, was es versprach – inklusive eines dramatischen Wendepunkts nach einer halben Stunde. In der 30. Minute bot sich den Gästen vom SSV die Riesenchance zur Führung, doch Dennis Klose scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden TV89-Schlussmann. Das rächte sich bitter: Nur wenig später bestraften die Hausherren den Fehlschuss mit einem brutalen Doppelschlag durch Alieu Darboe (38.) und Mehmet Kuzu (39.) zur 2:0-Pausenführung. Als Sergio Mavinga (63.) im zweiten Durchgang das 3:0 nachlegte, war die Messe gelesen. Der verwandelte Foulelfmeter von Dieylani Fall (80.) zum 3:1 war für den SSV nur noch Ergebniskosmetik.

OFK Beograd Stuttgart – Türkspor Stuttgart 4:3

440 Zuschauer sorgten beim Topduell für einen emotionalen Rahmen. In einem offenen Schlagabtausch ging es von Beginn an drunter und drüber. Emir Dogansoy brachte Türkspor in der 28. Minute in Front, doch Nikola Marko Sijakovic (31.) und Nikola Lakovic (37.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Veljko Burazor (46.) sogar auf 3:1. Türkspor bewies jedoch Nehmerqualitäten und kam durch Shkemb Miftari (50. per Foulelfmeter) und erneut Emir Dogansoy (63.) zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich. Das glücklichere Ende in diesem Sieben-Tore-Krimi hatte jedoch der OFK Beograd: Nikola Lakovic krönte seine Leistung in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer zum viel umjubelten 4:3-Sieg.

TB Untertürkheim – TV Zazenhausen 1:2

Ein echtes Drama in den allerletzten Sekunden erlebten die Fans in Untertürkheim. Die Gäste aus Zazenhausen erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Jonas Lange (30.) in Führung. Der Turnerbund rannte in der Folge unermüdlich an, biss sich an der kompakten Gäste-Hintermannschaft jedoch lange Zeit die Zähne aus. Als Michael Mikhaylov in der 89. Minute der späte und viel umjubelte Ausgleich zum 1:1 gelang, schien der Punktgewinn gerettet. Doch Zazenhausen schlug tief in der Nachspielzeit eiskalt zurück: In der 96. Minute (90.+6) fand Fidan Ademaj die entscheidende Lücke und schockte die Hausherren mit dem dramatischen 1:2-Siegtreffer.

Sportvg Feuerbach – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 3:2

In Feuerbach sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die vor allem durch psychologisch wichtige Treffer rund um den Pausenpfiff geprägt war. Alexandros Stergiou erlöste die Heimelf exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) mit dem Führungstreffer. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Marin Pranjic (48.) zum 2:0 nach. Münster gab sich jedoch keineswegs geschlagen und verkürzte durch Marko Sorgic (56.). Zwar stellte Precious Onuoha (62.) wenig später den alten Abstand wieder her, doch Münster machte es durch Ismet Alkan (73.) noch einmal richtig spannend. Am Ende zitterte die Sportvg den knappen 3:2-Heimerfolg jedoch über die Zeit.

TSV Uhlbach – TSV Weilimdorf II 3:2

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich in Uhlbach eine abwechslungsreiche Partie mit ständig wechselnden Vorzeichen. Joshua Menger brachte die Hausherren in der 10. Minute planmäßig in Führung, doch die Weilimdorfer Reserve schlug eindrucksvoll zurück. Denis Windhager (19.) vor und Giuseppe Berretta (47.) direkt nach der Pause drehten das Spiel zugunsten der Gäste auf 1:2. Uhlbach bewies in der Schlussphase jedoch den längeren Atem und blies zur Schlussoffensive: Tim Wagner (74.) glich aus, ehe Felix Beeg in der 83. Minute das Stadion mit dem Treffer zum 3:2-Endstand komplett zum Kochen brachte.

SG Weilimdorf – SG Stuttgart West 0:2

In einer im Vergleich etwas torärmeren, aber taktisch intensiv geführten Begegnung zeigten sich die Gäste aus dem Stuttgarter Westen als das reifere Team. Stuttgart West stand defensiv extrem kompakt und ließ die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen. Mario Fetsch sorgte in der 42. Minute mit dem wichtigen Führungstreffer für die beruhigende Pausenführung. Im zweiten Durchgang warf Weilimdorf zwar mehr nach vorne, lief sich aber immer wieder fest. In der Nachspielzeit (90.+3) nutzte Noah Blaser die sich bietenden Räume eiskalt aus und machte mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf den Auswärtssieg.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SportKultur Stuttgart 8:2

Was für eine Offensiv-Machtdemonstration des TSV Mühlhausen! Die Hausherren brannten vor heimischer Kulisse ein Feuerwerk ab. Zur überragenden Figur des Tages avancierte Lorik Bytyci, der die Gäste-Defensive reihenweise schwindelig spielte und einen bärenstarken Hattrick (12., 44., 52. per Foulelfmeter) erzielte. Die weiteren Treffer bei diesem historischen 8:2-Schützenfest steuerten Khaled Alothman (15., 49.) und Marcel Fidler (65., 80.) jeweils per Doppelpack sowie Kevin Krewenka (34.) bei. Für die völlig überforderten Gäste waren die Tore von Bapisan Kathirkamalingam (36.) und Mert Sönmez (90.+1) nicht mehr als ein schwacher Trost.

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Kreisliga A2:

KF Kosova Bernhausen – KV Plieningen 5:3

Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer in Bernhausen zu sehen, bei dem die Führung ständig hin und her wechselte. Artor Makaj brachte die Hausherren in der 12. Minute in Front, doch Yannick Stepan (15.) antwortete prompt. Erneut Makaj (26.) besorgte die Pausenführung, die Florian Horn (57.) nach dem Seitenwechsel wieder egalisierte. Nun ging es Schlag auf Schlag: Leke Babaj (62.) legte für Kosova vor, Yannick Stepan (66.) konterte mit seinem zweiten Treffer zum 3:3. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, eskalierte die Nachspielzeit komplett: Per Handelfmeter erlöste Leke Babaj (90.+5) die Heimelf, ehe er nur wenige Sekunden später (90.+6) mit seinem dritten Streich den denkwürdigen 5:3-Endstand perfekt machte.

TSV Rohr Stuttgart – SV Vaihingen II 2:2

Vor 85 Zuschauern entwickelte sich in Rohr ein intensiv geführtes Reserve-Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Vaihingen erwischten einen Traumstart und gingen durch Cian Garvey bereits in der 3. Minute in Führung. Rohr schüttelte den frühen Schock jedoch gut ab und kam kurz vor dem Pausentee durch Kai Hauner (42.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang schien der TSV nach dem Treffer von Felix Jochim (70.) bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch die Freude währte nur kurz: Erneut war es Cian Garvey, der in der 75. Minute eiskalt zuschlug und den Gästen mit seinem Doppelpack das 2:2-Unentschieden sicherte.

TV Kemnat – SV Sillenbuch 2:3

An Dramatik kaum zu überbieten waren die Schlussminuten auf dem Sportplatz in Kemnat. Über eine Stunde lang sahen die Fans ein taktisch geprägtes Spiel, ehe Niklas Gerber die Gäste in der 66. Minute per Foulelfmeter in Führung brachte. Als Nico Hering (89.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelaufen. Doch die 90. Minute mutierte zu einem Wahnsinn, in dem gleich drei Treffer fielen: Erst verkürzte Kemnats Robel Semere, praktisch im Gegenzug stellte Sören Berbig auf 1:3, ehe Reinhard Eißler Sekunden vor dem Abpfiff noch das 2:3 für die Hausherren erzielte. Am Ende rettete Sillenbuch den knappen Auswärtssieg über die Zeit.

SpVgg 1887 Möhringen – Sportfreunde Stuttgart 6:0

In Möhringen erlebten die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel brannten die Hausherren jedoch ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und überrollten die Sportfreunde komplett. Maximilian Braun (59.) eröffnete den Torreigen, ehe Denis Agovic (69.), Tim Breitung (74.) und Tobias Stolz (83.) auf 4:0 schraubten. In der Nachspielzeit machten Nils Munz (90.+4) und Lukas Laudel (90.+5) das halbe Dutzend und den deklassierenden 6:0-Kantersieg perfekt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:1

Der FSV Waldebene Ost nutzte am Wochenende den Heimvorteil optimal aus und feierte einen hart umkämpften Arbeitssieg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Alexander Schulz, der exakt mit dem ersten Angriff nach dem Wiederanpfiff (46. Minute) das 1:0 markierte. Die Hausherren blieben am Drücker und legten durch Leon Renner (60.) folgerichtig zum 2:0 nach. Ermis Metanastis gab sich jedoch keineswegs geschlagen, erhöhte in der Schlussphase spürbar das Risiko und kam durch einen von Vladimiros Gkiagkiaev verwandelten Foulelfmeter (81.) noch einmal heran. Die FSV-Defensive hielt dem anschließenden Druck jedoch stand.

TSV Heumaden – SpVgg Stetten/Filder 2:4

Ein packendes und extrem abwechslungsreiches Fünf-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Heumaden geboten. Die Gäste aus Stetten gingen früh durch Zinar Shevaki (7.) in Führung, die Matteo Giordano (43.) kurz vor der Pause per Foulelfmeter egalisierte. Direkt nach dem Wechsel brachte Dogan Gül (49.) die Spielvereinigung erneut in Front, doch Heumaden bewies Moral und glich durch Joel Asomah (56.) abermals aus. In der Schlussphase hatte Stetten jedoch den längeren Atem und den größeren Siegeswillen: Mike Gruber (66.) stellte die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Max Quetschlich (85.) mit dem Treffer zum 2:4-Endstand endgültig alles klar machte.

MK Makedonija Stuttgart – SV Hoffeld 8:0

Die Gastgeber von Makedonija Stuttgart spielten sich vor heimischem Publikum in einen unaufhaltsamen Rausch und zerlegten die Gäste. Bereits in der 1. Minute schockte Ljupco Kolev die Hoffelder Abwehr mit dem Blitzstart. Zur Pause war die Partie nach weiteren Treffern von Aleksandar Stoilov (6.), Nils Genter (17.), erneut Kolev (43.) und Miroslav Jeremic (45.) beim Stand von 5:0 bereits komplett entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Heimelf kein Erbarmen: Wiederum Nils Genter (54.), Danilo Mihajlovic (77.) und Michele Turco (83.) machten das historische 8:0-Debakel perfekt.

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Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – SV Magstadt 0:2

In Holzgerlingen zeigten sich die Gäste aus Magstadt als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Reserve der Hausherren wurde bereits früh kalt erwischt, als Egon Werner Kuczora in der 11. Minute zur Magstadter Führung einnetzte. Holzgerlingen II bemühte sich in der Folge zwar unermüdlich um Struktur und den Ausgleich, lief gegen die kompakt stehende Gäste-Abwehr jedoch immer wieder fest. Als die Heimelf in den Schlussminuten alles nach vorne warf, nutzte Magstadt den sich bietenden Konterraum: Steven Flaig (90.+1) machte in der Nachspielzeit mit dem 0:2 endgültig den Deckel drauf.

SV Böblingen II – FSV Deufringen 1:4

Eine einseitige Angelegenheit war das Gastspiel des FSV Deufringen bei der Reserve in Böblingen. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und überrumpelten die SV-Defensive komplett: Jannik Zweigart (4.) und Oliver Ries (8.) sorgten mit einem blitzschnellen Doppelschlag für eine frühe 0:2-Führung. Böblingen II fand überhaupt kein Gegenmittel und musste noch vor der Pause den dritten Gegentreffer durch Mick Mertens (37.) hinnehmen. Erneut Mertens (58.) schraubte das Ergebnis im zweiten Durchgang auf 0:4 hoch, ehe Taha Alessio Özden (72.) mit dem 1:4 zumindest noch der Ehrentreffer für die Hausherren gelang.

SV Oberjesingen – Spvgg Aidlingen 1:2

In Oberjesingen entwickelte sich ein enges und intensiv geführtes Arbeitsspiel, das erst im zweiten Durchgang zugunsten der Gäste kippte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 32. Minute mit der 1:0-Führung durch Neil Aktas. Die Freude der Heimfans währte jedoch nur bis exakt in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Peter Steimle (45.+1) der psychologisch extrem wichtige Ausgleich gelang. Aidlingen nahm den Schwung mit in den zweiten Spielabschnitt, erarbeitete sich Feldvorteile und belohnte sich in der 72. Minute durch das Tor von Philipp Musch mit dem viel umjubelten 1:2-Siegtreffer.

TSV Waldenbuch – Türk. SV Herrenberg 2:6

Was für ein völlig verrücktes Acht-Tore-Spektakel mit Slapstick-Einlagen in Waldenbuch! Die Hausherren schienen nach dem Tor von Philipp Müller (6.) und einem unglücklichen Eigentor von Oktay Yaprak (10.) beim Stand von 2:0 bereits früh auf der Siegerstraße. Doch dann drehte Herrenberg auf – begünstigt durch ein Eigentor von Francesco Giangrande (28.) zum Anschluss. Nur 120 Sekunden später glich Can Miftar (30.) zum 2:2-Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch der Türk. SV: Ein blitzschneller Doppelpack von Harun Abdullah Güney (52., 56.) stellte die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Mert Köse (80., 87.) mit zwei weiteren Treffern den spektakulären 2:6-Kantersieg perfekt machte.

TSV Schönaich – GSV Maichingen II 2:7

Ein Debakel musste der TSV Schönaich auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Reserve des GSV Maichingen präsentierte sich in einer beängstigenden Torlaune und zerlegte die Hausherren bereits im ersten Durchgang. Ein Doppelpack von Bugra Taskin (4., 12.) eröffnete den Torreigen, ehe Endrit Syla (17.) auf 0:3 stellte. Nach dem Schönaicher Anschlusstreffer durch Niklas Mayer (20.) brachen alle Dämme: Erneut Syla (22.), Nikita Gross (28.) und Dzan Komarica (40.) schossen eine 1:6-Pausenführung heraus. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste ruhiger angehen; Dennis Treder-Tschechlov (72.) legte noch das 1:7 nach, ehe Azim Karayel (73.) den 2:7-Endstand markierte.

VfL Sindelfingen II – TV Gültstein 2:2

In Sindelfingen sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, bei der die Hausherren eine scheinbar sichere Führung noch aus der Hand gaben. Die Reserve erwischte einen Start nach Maß und schockte Gültstein mit Toren von Kaan Yücel (8.) und Alban Muji (13.) zur schnellen 2:0-Führung. Der TV Gültstein bewies im zweiten Durchgang jedoch eine bewundernswerte Moral und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in die Partie. Tobias Lutz hauchte den Gästen in der 61. Minute neues Leben ein, ehe Lukas Eckl (76.) eine Viertelstunde vor dem Ende den viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.

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