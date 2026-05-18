OFK Beograd siegt im Spitzenspiel, Makedonija top, Maichingen glänzt

SV Prag Stuttgart – SC Stammheim 4:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer auf dem Prag-Spielfeld, das erst in einer fulminanten Nachspielzeit entschieden wurde. Otis Raiser brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung. Stammheim schüttelte den Rückschlag jedoch ab und drehte die Partie durch Treffer von Nikitas Skordoulis (45.+2) und Antonios Petridis (56.) komplett auf 1:2. Die SV Prag bewies jedoch eine tolle Moral: Erst glich Leoluca Cimino (70.) aus, ehe die Nachspielzeit komplett eskalierte. Navid Kashefipour (90.+1) und erneut Otis Raiser (90.+5) ließen das Stadion mit einem späten Doppelpack im kollektiven Jubel versinken.

TV89 Zuffenhausen – SSV Zuffenhausen 3:1

Das heiß umkämpfte Zuffenhausener Stadtderby hielt von Beginn an alles, was es versprach – inklusive eines dramatischen Wendepunkts nach einer halben Stunde. In der 30. Minute bot sich den Gästen vom SSV die Riesenchance zur Führung, doch Dennis Klose scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden TV89-Schlussmann. Das rächte sich bitter: Nur wenig später bestraften die Hausherren den Fehlschuss mit einem brutalen Doppelschlag durch Alieu Darboe (38.) und Mehmet Kuzu (39.) zur 2:0-Pausenführung. Als Sergio Mavinga (63.) im zweiten Durchgang das 3:0 nachlegte, war die Messe gelesen. Der verwandelte Foulelfmeter von Dieylani Fall (80.) zum 3:1 war für den SSV nur noch Ergebniskosmetik.

OFK Beograd Stuttgart – Türkspor Stuttgart 4:3

440 Zuschauer sorgten beim Topduell für einen emotionalen Rahmen. In einem offenen Schlagabtausch ging es von Beginn an drunter und drüber. Emir Dogansoy brachte Türkspor in der 28. Minute in Front, doch Nikola Marko Sijakovic (31.) und Nikola Lakovic (37.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Veljko Burazor (46.) sogar auf 3:1. Türkspor bewies jedoch Nehmerqualitäten und kam durch Shkemb Miftari (50. per Foulelfmeter) und erneut Emir Dogansoy (63.) zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich. Das glücklichere Ende in diesem Sieben-Tore-Krimi hatte jedoch der OFK Beograd: Nikola Lakovic krönte seine Leistung in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer zum viel umjubelten 4:3-Sieg.

TB Untertürkheim – TV Zazenhausen 1:2

Ein echtes Drama in den allerletzten Sekunden erlebten die Fans in Untertürkheim. Die Gäste aus Zazenhausen erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Jonas Lange (30.) in Führung. Der Turnerbund rannte in der Folge unermüdlich an, biss sich an der kompakten Gäste-Hintermannschaft jedoch lange Zeit die Zähne aus. Als Michael Mikhaylov in der 89. Minute der späte und viel umjubelte Ausgleich zum 1:1 gelang, schien der Punktgewinn gerettet. Doch Zazenhausen schlug tief in der Nachspielzeit eiskalt zurück: In der 96. Minute (90.+6) fand Fidan Ademaj die entscheidende Lücke und schockte die Hausherren mit dem dramatischen 1:2-Siegtreffer.

Sportvg Feuerbach – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 3:2

In Feuerbach sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die vor allem durch psychologisch wichtige Treffer rund um den Pausenpfiff geprägt war. Alexandros Stergiou erlöste die Heimelf exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) mit dem Führungstreffer. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Marin Pranjic (48.) zum 2:0 nach. Münster gab sich jedoch keineswegs geschlagen und verkürzte durch Marko Sorgic (56.). Zwar stellte Precious Onuoha (62.) wenig später den alten Abstand wieder her, doch Münster machte es durch Ismet Alkan (73.) noch einmal richtig spannend. Am Ende zitterte die Sportvg den knappen 3:2-Heimerfolg jedoch über die Zeit.

TSV Uhlbach – TSV Weilimdorf II 3:2

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich in Uhlbach eine abwechslungsreiche Partie mit ständig wechselnden Vorzeichen. Joshua Menger brachte die Hausherren in der 10. Minute planmäßig in Führung, doch die Weilimdorfer Reserve schlug eindrucksvoll zurück. Denis Windhager (19.) vor und Giuseppe Berretta (47.) direkt nach der Pause drehten das Spiel zugunsten der Gäste auf 1:2. Uhlbach bewies in der Schlussphase jedoch den längeren Atem und blies zur Schlussoffensive: Tim Wagner (74.) glich aus, ehe Felix Beeg in der 83. Minute das Stadion mit dem Treffer zum 3:2-Endstand komplett zum Kochen brachte.

SG Weilimdorf – SG Stuttgart West 0:2

In einer im Vergleich etwas torärmeren, aber taktisch intensiv geführten Begegnung zeigten sich die Gäste aus dem Stuttgarter Westen als das reifere Team. Stuttgart West stand defensiv extrem kompakt und ließ die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen. Mario Fetsch sorgte in der 42. Minute mit dem wichtigen Führungstreffer für die beruhigende Pausenführung. Im zweiten Durchgang warf Weilimdorf zwar mehr nach vorne, lief sich aber immer wieder fest. In der Nachspielzeit (90.+3) nutzte Noah Blaser die sich bietenden Räume eiskalt aus und machte mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf den Auswärtssieg.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SportKultur Stuttgart 8:2

Was für eine Offensiv-Machtdemonstration des TSV Mühlhausen! Die Hausherren brannten vor heimischer Kulisse ein Feuerwerk ab. Zur überragenden Figur des Tages avancierte Lorik Bytyci, der die Gäste-Defensive reihenweise schwindelig spielte und einen bärenstarken Hattrick (12., 44., 52. per Foulelfmeter) erzielte. Die weiteren Treffer bei diesem historischen 8:2-Schützenfest steuerten Khaled Alothman (15., 49.) und Marcel Fidler (65., 80.) jeweils per Doppelpack sowie Kevin Krewenka (34.) bei. Für die völlig überforderten Gäste waren die Tore von Bapisan Kathirkamalingam (36.) und Mert Sönmez (90.+1) nicht mehr als ein schwacher Trost.