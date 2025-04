OFK Beograd gewinnt unfassbares 7:5, 6:3 des VfB Neckarrems 1913

SV Leonberg/Eltingen II – TSV Heimsheim 1:1

Lino Widmaier brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Doch kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Zinedin Latifovic mit dem Ausgleich in der 45. Minute für Hoffnung auf Seiten der Hausherren – am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

TSV Malmsheim – TSV Münchingen 0:4

Der Spitzenreiter ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Elvis Prkacin eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, bevor Nikola Prkacin in der 54. und 59. Minute mit einem Doppelschlag die Partie entschied. Den Schlusspunkt setzte Felix Öhrlich in der 90. Minute.

TSV Flacht – Drita Kosova Kornwestheim 0:0

In einer umkämpften Partie neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Trotz einiger Chancen wollte kein Treffer fallen – ein torloses Remis, das keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft.

Spvgg Weil der Stadt – TSV Heimerdingen 1910 II 2:3

Kai Kurzweg traf früh zur Führung für die Gäste (8.), doch Justin Schneider glich in der 19. Minute aus. Alexander Leitz stellte noch vor der Pause auf 2:1 für Heimerdingen (42.), ehe erneut Justin Schneider in der 48. Minute zuschlug. Als alles auf ein Unentschieden hinauslief, sorgte Leon Clauß in der 90. Minute mit seinem späten Treffer für grenzenlosen Jubel bei den Gästen.

TSF Ditzingen – SV Gebersheim 5:0

Eine klare Angelegenheit: Reto Beier (45., 49.) schnürte einen Doppelpack, Michael Moser erhöhte in der 47. Minute. In der Schlussphase trug sich auch Amin Djellali in die Torschützenliste ein (85., 90.) – ein Kantersieg für Ditzingen.

Spvgg Warmbronn – SKV Rutesheim (U23) II 3:1

Fabjon Ndreca brachte Warmbronn in der 42. Minute auf die Siegerstraße, Petrus Glöditzsch legte in der 56. Minute nach. Zwar verkürzte Semir Hodzic für Rutesheim in der 73. Minute, doch Lionel Milz machte mit dem 3:1 in der 84. Minute alles klar.