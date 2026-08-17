Offizielles Statement des Heider SV: Trainerwechsel bei der Liga

Der Heider SV hat Cheftrainer Markus Wichmann am heutigen Tag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Leif Hahn die Leitung der Mannschaft.

Markus Wichmann stand seit Februar 2022 an der Seitenlinie unseres Vereins. In dieser Zeit begleitete er die Mannschaft unter anderem in der Regionalliga Nord, führte den HSV zu vier Kreispokalsiegen und feierte im vergangenen Winter mit dem erstmaligen Erreichen der K.o.-Runde beim traditionsreichen LOTTO Masters einen historischen Vereinserfolg.

​Der Heider SV bedankt sich bei Markus Wichmann ausdrücklich für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und die geleistete Arbeit an der Meldorfer Straße und wünscht ihm für die private wie sportliche Zukunft von Herzen alles Gute.