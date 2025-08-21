Offizielles FLB-Saison-Eröffnungsspiel Hohenleipisch gegen Lauchhammer

Die offizielle Saisoneröffnung 2025/26 des Landesfußballs in Brandenburg findet am Samstag, den 23. August 2025 auf dem Hohenleipischer Sportgelände statt und die Gastgeber wollen dies gebührend ausgestalten. Schließlich wird der Startschuss in die Punktspiele nach zehn Jahren wieder im Süden des Landes vollzogen.

Damit möchten sich die Hohenleipischer nicht nur beim eigenen, zahlreichen und treuen Anhang, sondern beim Fußballpublikum des gesamten Umkreises bedanken.

Die Landesliga-Elf des VfB Hohenleipisch repräsentiert über mehr als zwanzig Jahre konstant den Amateurfußball im Süden des Landes in Fußball-Brandenburg zusammen mit ein, zwei immer wieder wechselnden Vereinen. Dazu zählt nun im zweiten Jahr auch der Gegner im Eröffnungsspiel, sodass mit einem echten Traditions-Derby der offizielle Anpfiff für die aktuelle Saison erfolgt, wenn Hohenleipisch und Lauchhammer gegeneinander antreten.

Beste Voraussetzungen also für einen spannende und stimmungsvolle Saisoneröffnung 2025/26.

Um 15:00 Uhr startet die neue Meisterschaftsrunde in der zweithöchsten Landes-Spielklasse.

Ehe der Ball rollt, werden in einer kurzen Zeremonie etwa ab ca. 14.45 Uhr Mario Schicketanz als Vertreter des FLB-Präsidiums und zugleich Chef des Fußballkreises, sowie Vertreter der FLB-Geschäftsstelle begrüßt.

Vertreten durch Hohenleipischer Fußball-Kids marschieren alle 16 Liga-Teams symbolisch ein, werden kurz vorgestellt und begrüßt, bevor die Hohenleipischer Einlaufkinder die beiden Männer-Teams auf das Spielfeld begleiten.