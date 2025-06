Offizieller Festakt – Niederstettener Fußballabteilung wird 100 Jahre

Großes Festwochenende mit den VfB Stuttgart Legenden steht bevor



Die Fußballabteilung des TV Niederstetten wird 100 Jahre. Anlässlich dieses Jubiläums wurde am vergangenen Mittwoch ein offizieller Festakt mit 200 Fußballkameradinnen & Kameraden durchgeführt. Nachdem die Vorbachtaler Musikanten die Gäste mit einer musikalischen Einlage in Empfang nahmen, machten die beiden Abteilungsleiter Markus Käss und Jonny Wiesinger den Anfang mit der Begrüßung. Das Mikrophon wanderte dann auf der Bühne in die Hände der zahlreichen Ehrengäste mit Ihren Grußworten an die Versammlung. Durch das bunte Abendprogramm führte Manuel Kleinheinz mithilfe von zahlreichen Rednern aus verschiedenen Generationen, die das begeisterte Publikum mit auf eine Zeitreise durch das letzte Jahrhundert nahmen. Rolf Schülke war der Erste in der Reihe, er erzählte von der Entstehungsgeschichte des Vereins. Gegründet als SV Niederstetten und in blauen Vereinsfarben war man bis zur Eingliederung Anfang der 30er in den Hauptverein TV Niederstetten noch eigenständig. Anton Kandziora (Jahrgang 1938) berichtete als damaliger Spieler vom ersten Aufstieg des TVN 1958 als Meister der B-Klasse und 1965 von der Saison in der 2. Amateurliga: Als man als Provinz-Mannschaft gegen die Mannschaft im Heilbronner und Stuttgarter Raum große Gegenwehr erlebte und nach einer Saison als Fünftletzter wieder abstieg, obwohl üblicherweise sonst nur vier Teams abstiegen.

Karl Blumenstock (Jahrgang 1948) erinnerte sich, dass die gesamte Mannschaft zu seiner Zeit mit dem Fahrrad zu den Auswärtsspielen anreisen musste und wie man aus einer alten Kasernen-Baracke das erste Sportheim errichtete. Besonders eindrücklich war der internationale Beitrag von den Freunden des FC Oberdiessbach aus der Schweiz - Walter Stalder erzählte vom Beginn der gegenseitigen Vereins-Freundschaft im Jahr 1971: „Damals mussten wir Flaschen sammeln, um die Reisekosten von 80 auf immerhin nur 60 Franken zu reduzieren.“



Werner Feuchtmüller (Jahrgang 1953) erinnerte sich an den Bau des Sportheim 1974, welches unter dem vorbildlichen Einsatz von Bruno Käss aus einer alten Pumpstation umgebaut wurde und den ersten Trainingsanzügen.

Klaus Thürrauch (Jahrgang 1961) berichtete vom neuen Burgwiesenstadion in dem man den ersten Aufstieg in die Bezirksliga 1982 mit Bernd Niesel als Trainer feiern konnte und Alexander Käss (Jahrgang 1973) erzählte von den wachsenden Möglichkeiten mit einer neuen Sporthalle und dem Bau von Flutlichtanlagen in den 90er-Jahren, die mit hoher Eigenleistung erbaut und finanziert wurden.

Danach gaben Jochen Beck (Jahrgang 1981) und Jan Ziegler-Schulz (1991) mit einem gemeinsamen Dialog Anekdoten von den letzten 25 Jahren zum Besten. In dieser Zeit war man bis auf drei Jahre in der Bezirksliga ununterbrochen in der A-Klasse etabliert und errichtete mit großem Engagement in Eigenleistung das „neue“ Sportheim. Zum Abschluss gab mit Klaus Lahr noch ein langjähriger Schiedsrichter aus den Reihen des TVN unterhaltsame Erlebnisse aus dem Leben eines Unparteiischen zum Besten. Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem 4-Gänge-Menü des Hotelgasthof Krone und einem Chor bestehend aus Fußballern aus mehreren Generationen. Da man ein gesamtes Jahrhundert jedoch nicht in einen Abend packen kann, wird im Herbst eine offizielle Chronik zu 100 Jahre TV Niederstetten Fußball veröffentlicht.



Das große Highlight der Festlichkeiten wird jedoch das große Open-Air-Festwochenende im Burgwiesenstadion vom Fr., 27. Juni bis So., 29. Juni, bei dem u.a. die Legenden des VfB Stuttgart zu Gast sind: