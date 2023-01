Offizielle Zweitbörse für Dauerkarten: TSV 1860 kassiert mit Gebühren doppelt ab Zum Heimspiel gegen Zwickau erstmals nutzbar

München – Seit dem 10. Januar 2023 läuft der offizielle Ticket-Zweitmarkt des TSV 1860. Sollte ein Dauerkarteninhaber am Heimspieltag verhindert sein, kann er seinen Platz nun über eine Ticketbörse zum Verkauf einstellen. Die Börse ist jetzt im offiziellen Ticketshop des TSV 1860 integriert. Nachdem die Löwen zum Wiederauftakt nach der Winterpause auswärts in Mannheim gefordert sind, ist es zum Heimspiel am 21. Januar gegen den FSV Zwickau erstmals möglich, das Verfahren zu nutzen.

30 Tage bis zwei Stunden vor dem Spiel ist die Börse geöffnet und der Verkauf bzw. Erwerb der Karte möglich. Wie lange diese an der Ticketbörse angeboten wird, kann der Verkäufer selbst einstellen. Wenn das Ticket innerhalb dieses Zeitraums verkauft wird, benachrichtigt der TSV 1860, genauso wie im Nicht-Verkaufsfall nach Ablauf der Frist, die betreffenden Personen per E-Mail. Der Verkäufer bekommt im Erfolgsfall den anteiligen Betrag seiner Dauerkarte erstattet. Bei 19 Heimspielen pro Saison entspricht das 1/19 des originalen Ticketpreises.

Servicegebühren für Käufer und Verkäufer: TSV 1860 sahnt doppelt ab

Sollte die Dauerkarte für das ausgewählte Heimspiel einen neuen Nutzer finden, langt der TSV 1860 gleich doppelt zu – nämlich sowohl beim Verkäufer als auch beim Erwerbenden. Während dem Verkäufer 10 Prozent Servicegebühr von seinem Dauerkartenanteil abgezogen werden, zahlt der Käufer den höherliegenden Preis einer normalen Tageskarte plus eine weitere Servicegebühr. Im Vergleich zu anderen Vereinen, die ebenfalls dieses oder ein ähnliches System für eine Ticketbörse nutzen, ist es zwar üblich Servicegebühren zu verlangen, doppelt kassieren aber nur wenige von ihnen ab.

Erhöhtes Kartenkontingent: „Freuen uns, noch mehr Löwen-Fans die Chance geben zu können“