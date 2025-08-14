Offizielle Eröffnung der Tribüne beim SV Veldhausen 07

Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit: Unsere Tribüne im Veldhauser Sportpark wird offiziell eröffnet. Um 11:30 Uhr beginnt die offizielle Eröffnung für alle geladenen Gäste - Sponsoren, Förderer, beteiligte Firmen und die Politik kommen zu der feierlichen Stunde. Doch ohne die unzähligen ehrenamtlichen Stunden UNSERER Mitglieder wäre ein solches Projekt nicht stemmbar gewesen. Deshalb bitten wir auch alle ehrenamtlichen Tribünen-Helfer schon um 11:30 Uhr zur Eröffnung zu kommen - lasst uns den Anwesenden zeigen, was unser Sportverein geleistet hat! Bis Sonntag!