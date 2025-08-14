Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: SV Veldhausen 07
Offizielle Eröffnung der Tribüne beim SV Veldhausen 07
Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit: Unsere Tribüne im Veldhauser Sportpark wird offiziell eröffnet. Um 11:30 Uhr beginnt die offizielle Eröffnung für alle geladenen Gäste - Sponsoren, Förderer, beteiligte Firmen und die Politik kommen zu der feierlichen Stunde. Doch ohne die unzähligen ehrenamtlichen Stunden UNSERER Mitglieder wäre ein solches Projekt nicht stemmbar gewesen. Deshalb bitten wir auch alle ehrenamtlichen Tribünen-Helfer schon um 11:30 Uhr zur Eröffnung zu kommen - lasst uns den Anwesenden zeigen, was unser Sportverein geleistet hat! Bis Sonntag!