Offizielle Einweihung der Anzeigetafel!

Durch Heiner Feldmann wurde den Geladenen an der Tafel ein Teil der Möglichkeiten gezeigt, die z.B. bei Fußballspielen genutzt werden können. U.a. besteht auch die Möglichkeit, während Veranstaltungen, wie Fußballspielen, Spots von Werbeinteressierten zu zeigen. Matthias Drees hatte eine Präsentation vorbereitet.

Als wirklich einmalig bezeichneten viele die vom Planungsteam um Manfred Egbers geschaffene Möglichkeit, die Tafel per Knopfdruck in mehrere Richtungen zwischen Platz 1 und 2 sowie der Terrasse am Vereinshaus zu drehen. Das schafft z.B. die Möglichkeit von Public Viewing.