Offiziell vorgestellt: Andreas Schwan kehrt auf die Trainerbank zurück

Daumen hoch: Andreas Schwan wird Kaldenkirchen-Trainer. – Foto: SSVg Velbert 02

Der TSV Kaldenkirchen, der in der Kreisliga A Kempen-Krefeld um den Aufstieg spielt, hat am Mittwoch seinen neuen Trainer vorgestellt - und Nachfolger von Fabian Wiegers wird ab Sommer niemand anderes als der langjährige Coach des SC Union Nettetal Andreas Schwan. Der 40-Jährige kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Andreas Schwan: Kaldenkirchen passt perfekt in die Lebensphase

Über Jahre prägte André Küppers das Geschehen in Kaldenkirchen, doch der Coach beendete seine Ära im vergangenen Sommer. Wiegers wird nach Ablauf dieser Spielzeit den TSV ebenfalls wieder verlassen, denn er wird neuer Trainer des VfR Krefeld-Fischeln in der Bezirksliga. Es ist nicht auszuschließen, dass Kaldenkirchen dann ein Gegner von Fischeln sein wird. Als Tabellenfünfter hat das Team aktuell nur drei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Dass Schwan, der sicherlich nach seiner prägenden wie erfolgreichen Zeit in Nettetal wieder auf Ober- oder Landesliga-Niveau trainieren könnte, zum aktuellen A-Ligisten wechselt, überrascht auf den zweiten Blick überhaupt nicht. Sein Elternhaus steht in Kaldenkirchen, zudem spielte er selbst für den TSV. „Irgendwie schließt sich gerade ein Kreis“, teilt Schwan bei seiner Vorstellung in den Vereinsmedien mit. „Der TSV ist mein Heimatverein, hier habe ich vor rund 25 Jahren als Trainer angefangen, es geht also zurück zu den Wurzeln und die Wege sind kurz. In meiner aktuellen Lebensphase – als Lehrer, Ehemann, Familienvater von zwei sportbegeisterten Kindern und meiner Ausbildertätigkeit für die Fussballschule Grenzland – passt diese Aufgabe einfach gut in mein Gesamtpaket.“ Mark Franz (41) wird Schwan bei dieser Aufgabe als Co-Trainer unterstützen, auch er hat eine Vergangenheit in Kaldenkirchen. Klaus Geritz (60) bleibt Torwarttrainer.