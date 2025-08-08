Offiziell: Tino Casali verlässt die Löwen

Eintracht Braunschweig und Torhüter Tino Casali gehen künftig getrennte Wege: Der zum 30. Juni 2025 ausgelaufene Vertrag wird nicht verlängert. Der 29-jährige Österreicher war im Sommer 2023 zur Eintracht gewechselt und absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten ein Pflichtspiel für Blau-Gelb – sein Debüt in der 2. Bundesliga gab er am 18. Februar 2024 beim Auswärtsspiel beim FC St. Pauli.

Casali nahm zum Start der aktuellen Vorbereitung zunächst am Mannschaftstraining teil, ist jedoch seit dem 1. Juli kein Bestandteil des Kaders mehr.

„Wir haben Tino als sehr ehrgeizigen Profi und tollen Menschen kennengelernt, der innerhalb der Mannschaft und des Vereins sehr geschätzt war. Im vergangenen Sommer war er nah dran, bei uns die Nummer eins zu werden. In den vergangenen Wochen haben wir uns nun intensiv mit der Besetzung unserer Torhüterposition befasst und uns schließlich dazu entschieden, ihm kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Tino nur das Beste und hoffen, dass er bald eine neue sportliche Herausforderung findet“, so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.