Offiziell: Tim Schneider neuer Trainer des Wuppertaler SV

Tim Schneider übernimmt den Wuppertaler SV. – Foto: Marcel Eichholz

Die Würfel sind gefallen, was sich lange angekündigt hatte, ist offiziell. Tim Schneider wird neuer Cheftrainer beim Wuppertaler SV. Ab sofort übernimmt der 44-Jährige die Verantwortung an der Seitenlinie im Stadion am Zoo. Dort soll er ein langfristig angelegtes Projekt betreuen und den WSV wieder in das richtige Fahrwasser bringen.

Am vergangenen Sonntag feierte Tim Schneider noch mit dem VfB Hilden die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und den Aufstieg in die Regionalliga West. Da der Verein nicht mit dem Erfolgstrainer verlängern wollte, war der auf dem Markt und verständlicherweise auch begehrt. "Mehrere Optionen" hatte er, unter anderem klopfte auch der WSV an die Tür von Schneider. "In den vergangenen Jahren hat sich Schneider durch seine kontinuierliche Arbeit, seine fachliche Kompetenz sowie seine Entwicklung von Spielern einen hervorragenden Ruf erarbeitet", erklärt der WSV in der Mitteilung zur Verpflichtung von Schneider.

Nach intensiven Gesprächen gab es bereits frühzeitig eine Einigung zwischen beiden Partien, die aber bis zuletzt unter Verschluss gehalten wurde. Nun ist die Lösung mit dem "absoluten Wunschkandidaten" offiziell. In die Entscheidung mit eingebunden war der neue Sportvorstand, dessen Vorstellung in Wuppertal zeitnah erfolgen soll. Mit Schneider soll in Wuppertal etwas aufgebaut werden. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga geht der WSV fortan in der Oberliga an den Start, wird sich in der neuen Liga erst einmal finden müssen. "Gemeinsam mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen soll eine Mannschaft geformt werden, die durch Einsatzbereitschaft, Leidenschaft und eine klare spielerische Identität überzeugt", heißt es aus Wuppertal.