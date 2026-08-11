Offiziell: Thorsten Kirschbaum heuert beim FC St.Gallen an

Am Samstag stand Thorsten Kirschbaum zum letzten Mal an der Seitenlinie der DJK Vilzing. – Foto: Thomas Gierl

Der Oberpfälzer Regionalligist war seit vergangenem Sommer Kirschbaums erste Trainerstation. Das Aus kam plötzlich und überraschend, zumal Vilzing einen Traumstart in die neue Saison hinlegte. Der ehemalige Profikeeper, der von 2021 bis 2023 dem Zweitliga-Kader des SSV Jahn Regensburg angehörte, absolviert gegenwärtig die Ausbildung zur UEFA-A-Lizenz, die er im kommenden November abschließen wird. Beim FC St.Gallen übernimmt er ab sofort die Funktion des Assistenztrainers und erhält, wie der Verein informiert, einen Vertrag bis 2028. Dabei komplettiert er das sechsköpfige Trainerteam um Chefcoach Enrico Maassen, Sebastian Block, Athletiktrainer Simon Storm, Torwarttrainer Stefano Razzetti und den Assistenztrainer Analyse Jonas Maier. Letztgenannten kennt Kirschbaum bereits aus gemeinsamen Zeiten beim SSV Jahn.



Gleiches gilt im Falle von Roger Stilz. Der Sportchef des Schweizer Top-Klubs war in der Vergangenheit kurzzeitig Sportlicher Leiter beim Jahn. Auch ihn verbindet mit Kirschbaum eine zeitliche Überschneidung in Regensburg. „Mit dem Zuzug von Thorsten ist unser Trainerteam wieder komplett. Ein herzlicher Dank geht an der Stelle auch an die DJK Vilzing für die kooperativen Gespräche und die Freigabe von Thorsten so kurz nach dem Saisonstart. Thorsten kennt unseren Verein und unsere Arbeitsweise bereits und hat von der ersten Kontaktaufnahme an großes Interesse an der Aufgabe gezeigt. Er wird unseren Spielern und ebenso unserem Trainerteam mit seiner Erfahrung als Spieler, seiner Ausstrahlung, seinem wertschätzenden Umgang und nicht zuletzt mit seiner ambitionierten Arbeitseinstellung guttun“, teilt Stilz auf der Homepage des FC St.Gallen mit.