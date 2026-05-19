Offiziell: Rhynern verpflichtet nächsten Aplerbecker Leistungsträger

Rhynerns Trainer und sportlicher Leiter David Schmidt (l.) mit Elias Opoku.

Der SV Westfalia Rhynern steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga: Mit einem Sieg an Pfingstmontag gegen die abstiegsbedrohte SG Finnentrop/Bamenohl (Anstoß 15 Uhr in Rhynern) kann der Hammer Stadtteilverein aus eigener Kraft in die Viertklassigkeit aufsteigen. Ab Sommer werden in Rhynern bekanntlich Ex-Profi Marco Stiepermann und Co-Trainer Justin Martin sitzen, die bis Januar zuletzt den Aufstiegskonkurrenten ASC 09 Dortmund trainierten. Der musste am vergangenen Wochenende seine Pole-Position hinter der Westfalia im Aufstiegskampf allerdings abgeben, als das Topspiel bei der SG Wattenscheid 09 mit 1:3 verloren ging.

Aus Aplerbeck werden auch der langjährige Leistungsträger Lars Warschewski (26) und Abwehrtalent Keanu Diskau (20) den Weg nach Rhynern finden. Mit Elias Opoku (22) wird nun auch der dritte Akteur aus dem Waldstadion zur Westfalia finden, wie am Montagabend offiziell bekannt wurde. Bereits zuvor hatte Rhynerns Noch-Trainer und sportliche Leiter David Schmidt das Interesse am Flügelspieler bestätigt.

„An ihm werden wir viel Freude haben. Es macht einfach Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen", ist sich der 37-Jährige im „Westfälischen Anzeiger" sicher und erklärt die Beweggründe des ASC-Trios, sich der Westfalia anzuschließen: "Der eine Faktor, warum die drei Jungs zu uns kommen, ist natürlich ‚Stiepi'. Und der zweite Grund ist die sportliche Perspektive. Denn wenn uns der Coup gelingt, wollen wir uns in der Regionalliga etablieren. Das Monetäre ist nicht der Grund. Alle drei sind junge, talentierte Spieler, die nicht aufs Geld schauen, sondern die sportliche Ziele haben. Daher passt das einfach."