Offiziell: Landesligist zieht seine Mannschaft zurück

Wirklich überraschend kommt der Rückzug des GSV Moers nicht. Schon vor Wochen hat der Verein seinen Spielern freigestellt, sich einen neuen Verein zu suchen, nachdem die Verantwortlichen einen strikten Sparkurs ausgerufen hatten. Zahlreiche Akteure haben von dem Angebot gebraucht gemacht und sind mittlerweile bei neuen Clubs untergekommen. So geht es in der Landesliga weiter.

Die Spiele aus der Hinrunde sind annulliert worden, der GSV rückt an das Ende der Tabelle und steht kurz vor dem Ende der Winterpause als erster Absteiger der Landesliga, Gruppe 2, fest. Noch Mitte Dezember hatte der Verein ein neues Trainer-Duo vorgestellt und war durchaus optimistisch, mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, der A-Jugend und einigen externen Zugängen die Rückrunde bestreiten zu können. Diese Hoffnungen haben sich nun zerschlagen und die Planung für die kommende Saison in der Bezirksliga kann starten. Bis zum Rückzug zeigte die Mannschaft gute Leistungen und beendete die erste Saisonhälfte auf dem zehnten Rang.

Die Zu- und Abgänge des GSV

Zugänge: Karim El Moumen (25, Sportfreunde Hamborn 07), Lukas Koch (27), Nils Christian Werner (20, TSV Meerbusch), Jan Ziebell (20, TSV Meerbusch), Konstantin Möllering (35, SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (21, SV Scherpenberg), Mert Kefeli (23, TV Kalkum-Wittlaer), Furkan Yavuz (19, SC St. Tönis 1911/20), Jan Philip Roolfs (1, Sportfreunde Hamborn 07), Louis Scholl (18, GSV Moers), Matti Grabig (18, GSV Moers), Gerd Möthe (68, Grün-Weiß Vernum II), Koki Okamura (Duisburger FV 08), Patrick Iwersen (36, Interimstrainer)