Offiziell: Landesligist zieht seine Mannschaft zurück

Wirklich überraschend kommt der Rückzug des GSV Moers nicht. Schon vor Wochen hat der Verein seinen Spielern freigestellt, sich einen neuen Verein zu suchen, nachdem die Verantwortlichen einen strikten Sparkurs ausgerufen hatten. Zahlreiche Akteure haben von dem Angebot gebraucht gemacht und sind mittlerweile bei neuen Clubs untergekommen. So geht es in der Landesliga weiter.
Die Spiele aus der Hinrunde sind annulliert worden, der GSV rückt an das Ende der Tabelle und steht kurz vor dem Ende der Winterpause als erster Absteiger der Landesliga, Gruppe 2, fest. Noch Mitte Dezember hatte der Verein ein neues Trainer-Duo vorgestellt und war durchaus optimistisch, mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, der A-Jugend und einigen externen Zugängen die Rückrunde bestreiten zu können. Diese Hoffnungen haben sich nun zerschlagen und die Planung für die kommende Saison in der Bezirksliga kann starten. Bis zum Rückzug zeigte die Mannschaft gute Leistungen und beendete die erste Saisonhälfte auf dem zehnten Rang.
Zugänge: Karim El Moumen (25, Sportfreunde Hamborn 07), Lukas Koch (27), Nils Christian Werner (20, TSV Meerbusch), Jan Ziebell (20, TSV Meerbusch), Konstantin Möllering (35, SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (21, SV Scherpenberg), Mert Kefeli (23, TV Kalkum-Wittlaer), Furkan Yavuz (19, SC St. Tönis 1911/20), Jan Philip Roolfs (1, Sportfreunde Hamborn 07), Louis Scholl (18, GSV Moers), Matti Grabig (18, GSV Moers), Gerd Möthe (68, Grün-Weiß Vernum II), Koki Okamura (Duisburger FV 08), Patrick Iwersen (36, Interimstrainer)
Abgänge: Emir Demiri (24, VfB Homberg), Tim Konrad (31, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lewis Brempong (33, SC Unterbach), Dominik Weigl (38, 1. FC Viersen), Joel Preuß (23, Rheinland Hamborn), Leandro Adams (20, VfL Repelen), Jean-Pierre Dressler (24, FC Rumeln-Kaldenhausen), Luis Gizinski (25, FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Viacheslav Hrebniev (20, VfB Homberg II), Luan Schreiber (22, TuS Xanten), Andreas Kossenjans (52, 1. FC Lintfort), Robin Rasche (20, VfL Repelen), Osman Simsek (25, SV Genc Osman Duisburg), Burak Bayram (31, Türkiyemspor Essen), Christian Skerwiderski (32, GSV Moers II), Max Brauckmann (21, VfL Repelen), Raul Madrid Belinchon (23, FC Rumeln-Kaldenhausen), Dirk Warmann (41, Zurückgetreten), Patrick Iwersen (36, Zurückgetreten), Nils Christian Werner (20, SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (21, SV Scherpenberg), Pierre Nowitzki (32, FC Büderich), Jan Philip Roolfs (1, 1. FC Lintfort), Thorsten Kogel (30, 1. FC Lintfort), Jan Ziebell (20, 1. FC Lintfort), Deniz Aktas (22, Rheinland Hamborn), Julian Lösbrock (21, Rheinland Hamborn), Maximilian Hasshoff (19, 1. FC Hirschkamp), Karim El Moumen (25, VfB Speldorf), Marcus Lufen (52, 1. FC Lintfort), Gerd Möthe (68, TSV Meerbusch), Shadi Ghrayeb (22, SV Sonsbeck), Furkan Yavuz (19, SC St. Tönis 1911/20 II), Mert Kefeli (23, Mülheimer FC 97), Ava Kader (24, Mülheimer FC 97), Ilias El Moumen (21, Viktoria Goch), Mika Engeln (20, SV Budberg), Danny Rankl (36, FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lukas Koch (27, FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
