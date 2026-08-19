 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Offiziell: Entente Osten rückt in die Damen-Liga 1 nach

Mit Downloads! Ligen-Einteilungen und aktualisierte Generalkalender wurden veröffentlicht.

von Paul Krier · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Die Zusammensetzungen der einzelnen Damen-Ligen sind jetzt bekannt
Die Zusammensetzungen der einzelnen Damen-Ligen sind jetzt bekannt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Die FLF hat vor Minuten die Einteilungen der Frauen-Ligen veröffentlicht. Damit wird offiziell bestätigt, dass die Entente Osten für Junglinster, das keine Mannschaft angemeldet hatte, in die 1.Liga nachrückt. Den in der 2.Liga frei gewordenen Platz nimmt Sporting Mertzig ein. Die Generalkalender wurden entsprechend auch angepasst. Saisonbeginn ist am Wochenende des 12.September.

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Anmerkung: Die noch fehlenden Teams oder Spielgemeinschaften werden in den kommenden Tagen den Ligen zugewiesen.