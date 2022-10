Offiziell: Biwer gewinnt nachträglich mit 3-0 gegen Lasauvage Schiedsrichter beendete Spiel, nachdem Lasauvage den Platz vorzeitig verlassen hatte

Vollmond ist zwar erst an diesem Wochenende, hoch her ging es aber bereits in der Schlussphase des Spiels Lasauvage – Biwer am vergangenen Sonntag. Nach 83 Minuten wurde die Partie vom Schiedsrichter, der sich bedroht gefühlt und die Polizei gerufen haben soll, aus der Umkleidekabine heraus abgebrochen, da die Lokalmatadoren das Spielfeld vorzeitig verlassen hatten.