Offiziell: Aus dem SGV Freiberg wird der SGV Heilbronn-Freiberg

Der SGV Freiberg aus der Regionalliga Südwest startet zum 1. Juli offiziell unter neuem Namen in ein neues Kapitel. Künftig tritt der Verein als SGV Heilbronn-Freiberg Fußball auf. Parallel wurde ein neues Logo vorgestellt, zudem steht der Umzug ins Heilbronner Frankenstadion an. Die Mitglieder entscheiden nun darüber mit.
Mit der Umbenennung setzt der Verein eine Entwicklung fort, die bereits mit der geplanten Mitgliederversammlung vorbereitet wurde. Dort sollen Berichte aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt, Wahlen durchgeführt und Satzungsänderungen behandelt werden. Die Versammlung bildet damit den formalen Rahmen für wichtige Entscheidungen zur künftigen Ausrichtung. Der Verein betont dabei Transparenz und Mitbestimmung, alle relevanten Unterlagen sollen den Mitgliedern zur Vorbereitung bereitstehen. Dazu zählen die offizielle Einladung, die aktuelle Satzung und die geplanten Änderungen.
Der neue Name SGV Heilbronn-Freiberg Fußball soll die Verbindung von bisheriger Identität und neuem Standort ausdrücken. Das Kürzel SGV steht künftig für Sport- und Gemeinschaftsverein. Damit verbindet der Regionalligist Begriffe wie Zusammenhalt, Respekt, Leidenschaft und Gemeinschaft mit seinem weiteren Weg. Auch das neue Vereinslogo soll diesen Anspruch sichtbar machen. Es soll Tradition und modernes Erscheinungsbild zusammenführen und zugleich den Blick nach vorne verdeutlichen.
Sportlich und strukturell ist die Neuerung eng mit dem Umzug nach Heilbronn verbunden. Der SGV wird künftig im Heilbronner Frankenstadion beheimatet sein und dort seine Heimspiele austragen. Für den Verein bedeutet dieser Schritt eine deutliche Veränderung in der Außendarstellung und in der regionalen Verankerung. Neben der ersten Mannschaft sollen auch Nachwuchsarbeit, Teamgeist und die Begeisterung für den Fußball im Profi- und Jugendbereich im neuen Auftritt sichtbar werden. Damit wächst die Bedeutung des Vereins über den bisherigen Standort hinaus.
Für den bisherigen SGV Freiberg ist der 1. Juli damit mehr als eine reine Namensänderung. Der Verein stellt sich nach außen neu auf, will seine Mitglieder einbinden und die nächsten Schritte in Heilbronn und Freiberg gemeinsam gestalten. Der neue Auftritt soll Orientierung geben und zugleich zeigen, dass der Verein seine Tradition nicht ablegt, sondern in einen erweiterten Rahmen überführt. Mit neuem Namen, neuem Logo und neuer Spielstätte beginnt für den Regionalligisten ein prägender Abschnitt.