Offiziell: Aus dem SGV Freiberg wird der SGV Heilbronn-Freiberg Der Regionalligist startet ab sofort unter anderem Namen. von red · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya / Screenshot

Der SGV Freiberg aus der Regionalliga Südwest startet zum 1. Juli offiziell unter neuem Namen in ein neues Kapitel. Künftig tritt der Verein als SGV Heilbronn-Freiberg Fußball auf. Parallel wurde ein neues Logo vorgestellt, zudem steht der Umzug ins Heilbronner Frankenstadion an. Die Mitglieder entscheiden nun darüber mit.

Mit der Umbenennung setzt der Verein eine Entwicklung fort, die bereits mit der geplanten Mitgliederversammlung vorbereitet wurde. Dort sollen Berichte aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt, Wahlen durchgeführt und Satzungsänderungen behandelt werden. Die Versammlung bildet damit den formalen Rahmen für wichtige Entscheidungen zur künftigen Ausrichtung. Der Verein betont dabei Transparenz und Mitbestimmung, alle relevanten Unterlagen sollen den Mitgliedern zur Vorbereitung bereitstehen. Dazu zählen die offizielle Einladung, die aktuelle Satzung und die geplanten Änderungen. Der neue Name SGV Heilbronn-Freiberg Fußball soll die Verbindung von bisheriger Identität und neuem Standort ausdrücken. Das Kürzel SGV steht künftig für Sport- und Gemeinschaftsverein. Damit verbindet der Regionalligist Begriffe wie Zusammenhalt, Respekt, Leidenschaft und Gemeinschaft mit seinem weiteren Weg. Auch das neue Vereinslogo soll diesen Anspruch sichtbar machen. Es soll Tradition und modernes Erscheinungsbild zusammenführen und zugleich den Blick nach vorne verdeutlichen.