Philipp Strehle (links) brachte Glött zwischenzeitlich in Führung. Doch Offingen mit Spielertrainer Stefan Smolka schlug zurück und gewann noch 5:3. – Foto: Benjamin Rößle

Offingen wird seiner Favoritenrolle gerecht Kreisligist gewinnt Derby gegen die SSV Glött +++ Türkiyempsor Krumbach siegt bei der Saisoneröffnung +++ Keine Tore beim Derby in Ziemetshausen

Der hoch gehandelte TSV Offingen startete gleich mit einem Sieg in die neue Saison der Kreisliga West. Gegen die SSV Glött gelang ein 5:3-Erfolg. Auch Aufsteiger Türkiyemspor Krumbach hatte Grund zum Jubeln, denn gegen den SV Neuburg/Kammel hieß es am Ende 3:1. Die größte Kulisse vermeldete der SC Altenmünster, denn 420 Fans wollten das Gemeindederby gegen den SSV Neumünster verfolgen.



Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 150 In einem abwechslungsreichen Derby setzte sich der TSV Offingen mit 5:3 gegen die SSV Glött durch. Simon Schinzel sorgte bereits in der 2. Minute nach einer Vorlage von Maximilian Braun für das 1:0. Stefan Smolka erhöhte per Kopfball auf 2:0 (14.) und Offingen schien einem ungefährdeten Sieg einzufahren. Doch Glött antwortete schnell: Philipp Strehle (26./47.) und Bernd Ostertag (29.) drehten das Spiel auf 2:3. Offingen ließ sich davon nicht schocken, im Gegenteil: Ismail Bülbül (55.) und Vincent Bucher (57., 68.) sorgten mit zwei Kopfball- und einem Abstaubertor für den verdienten Sieg.Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 420 Der SC Altenmünster setzte sich im Gemeindederby gegen den Aufsteiger SSV Neumünster-Unterschöneberg mit 3:1 durch.. In der 6. Minute wurde ein vermeintliches Tor für Neumünster wegen Handspiels nicht anerkannt, doch in der 22. Minute zählte der Treffer. Christian Wink verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. Altenmünster antwortete jedoch schnell und erhielt in der 37. Minute einen Elfmeter, den Patrick Pecher sicher zum 1:1 verwandelte. Nach der Pause brachte Pecher sein Team in der 48. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Dennis Deffner in der 55. Minute per Kopfball für den Endstand sorgte.Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 420



Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 350 Das Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Ziemetshausen und der TSG Thannhausen endete torlos. Es entwickelte sich schnell sich ein spannendes Spiel, das in der ersten Halbzeit von wenigen klaren Chancen geprägt war. In der 29. Minute erhielt Thannhausen einen Freistoß aus vielversprechender Position, der jedoch vom Ziemetshausener Torwart Andreas Mayer abgewehrt wurde. Ayhan Yildiz hatte in der 36. Minute eine große Torchance, verpasste jedoch die TSG-Führung. Die zweite Halbzeit gehörte zunehmend Ziemetshausen, eine Glanzparade von TSG-Keeper Liridon Rrecaj in der 70. Minute verhinderte das mögliche 1:0.Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 350



Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 250 In einem packenden Spiel setzte sich die SpVgg Wiesenbach mit 3:2 gegen den FC Günzburg durch. Der Bezirksliga-Absteiger ging in der 29. Minute durch Torjäger Maximilian Lamatsch in Führung, der mit einem feinen Solo im 16er Wiesenbachs Torwart Weiss überwinden konnte. Wiesenbach kämpfte sich zurück und glich in der 81. Minute durch Pierre Heckelmüller aus, der nach einem Durchstecker von Leonard Rösch ins lange Eck traf. Enes Sariman brachte die SpVgg in der 87. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung, doch Lamatsch glich in der 89. Minute erneut aus. In der Nachspielzeit erzielte Heckelmüller das entscheidende 3:2 und sicherte Wiesenbach den Sieg.Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 250

Türkiyemspor Krumbach hatte gleich mal Grund zum Feiern. Kapitän Resul Özmutlu führte den Aufsteiger zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Neuburg/Kammel. – Foto: Ernst Mayer



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 400 Im Saison-Eröffnungsspiel feierte der Aufsteiger Türkiyemspor Krumbach einen 3:1-Erfolg gegen den SV Neuburg/Kammel. Die Krumbacher gingen früh in Führung: Ahmet Ali Hasanca verwandelte einen blitzschnellen Konter in der 17. Minute nach einer Vorlage von Meric Capar zum 1:0. Neuburg antwortete in der 37. Minute durch Daniel Kalchschmid, der nach dem Eckball von Felix Glockner den Ball per Kopf ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit zeigte Enes Aydin sein Können und erzielte in der 54. Minute ein spektakuläres Tor aus 40 Metern. Meric Capar machte in der 72. Minute den Deckel drauf, als sein abgefälschter Freistoß zum 3:1 führte.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 400



Schiedsrichter: Benedikt Brandstetter (Pöttmes) - Zuschauer: 105 Mit einem starken Schlussspurt sicherte sich der TSV Balzhausen noch ein 2:2 gegen Türk Gücü Lauingen. Die türkische Kraft ging in der 35. Minute durch Özcan Safak in Führung. Nach zwei Zeitstrafen hatte Balzhausen erheblich zu kämpfen, in der Phase erhöhte Oguzhan Baki auf 0:2 (71.). Doch dann drehte Jonas Nießner auf und glich mit zwei Toren (72., 78.) noch aus..Schiedsrichter: Benedikt Brandstetter (Pöttmes) - Zuschauer: 105

Eine unliebsame Überraschung erlebte der SC Bubesheim bei der 1:2-Niederlage gegen den SV Scheppach. Der Ex-Landesligist ging früh in Führung: Axel Schnell erzielte in der 19. Minute das 1:0. Nach der Pause glich Georghe-Daniel Azamfirei für Scheppach in der 50. Minute aus, nachdem er von Fabian Seefried freigespielt worden war. Und für den SVS kam es noch besser. In der dritten Minute der Nachspielzeit schnürte Azamfirei seinen Doppelpack und traf zum 1:2, vorbereitet von Luis Skeli. In der hektischen Schlussphase sahen Patryk Konieczny (Bubesheim) und Fabian Seefried (Scheppach) jeweils die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 125