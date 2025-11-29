Offensivverstärkung für den VfL: Gorbacev kommt aus Breidenbach

Der VfL Bad Berleburg kann den ersten Neuzugang für das Jahr 2026 präsentieren: Daniel Gorbacev wechselt zur Winterpause aus der hessischen Verbandsliga an den Stöppel.
Der 21-Jährige stand zuletzt beim FV Breidenbach unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Gorbacev beim TuS Erndtebrück, wo er bereits in der Westfalen- und Oberliga erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln konnte.
„Daniel kann im offensiven Mittelfeld alle Positionen spielen und wird uns mit seiner Technik und seiner Zocker-Mentalität nach vorne bringen“, erklärt Kai Dengler, sportlicher Leiter des VfL. „Wir standen schon länger in Kontakt und sind froh, dass er sich jetzt für Bad Berleburg entschieden hat. Er ist jung, ehrgeizig und gut ausgebildet – für uns eine optimale Verstärkung.“
Ein besonderes Detail: Beim VfL trifft Daniel Gorbacev künftig auf seinen Bruder Maxim, der seit dieser Saison das grün-weiße Trikot trägt.