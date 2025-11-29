Offensivverstärkung für den VfL: Gorbacev kommt aus Breidenbach

Der VfL Bad Berleburg kann den ersten Neuzugang für das Jahr 2026 präsentieren: Daniel Gorbacev wechselt zur Winterpause aus der hessischen Verbandsliga an den Stöppel.

Der 21-Jährige stand zuletzt beim FV Breidenbach unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Gorbacev beim TuS Erndtebrück, wo er bereits in der Westfalen- und Oberliga erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln konnte.