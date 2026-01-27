Offensivverstärkung für den SV Eichede

– Foto: Timo Babic

Der SV Eichede hat zum Trainingsauftakt einen Neuzugang präsentiert. Massih Soltani wechselt vom FC Dornbreite Lübeck zum Oberligisten aus Stormarn und verstärkt ab sofort die Offensive des Vereins.

Soltani ist 22 Jahre alt und studiert Bauingenieurwesen. Im Herrenbereich bringt er die Erfahrung aus 78 Pflichtspielen für den FC Mecklenburg-Schwerin und den FC Dornbreite Lübeck mit. In diesen Einsätzen erzielte der Offensivspieler 19 Tore.

Cheftrainer Jan-Henrik Schmidt sieht in dem Neuzugang eine wichtige Ergänzung für sein Team. Soltani sei trotz seines Alters bereits im Herrenfußball etabliert, verfüge über ein starkes Dribbling und hohe Wendigkeit. Zudem habe er in seinen bisherigen Stationen seine Torgefahr nachgewiesen.