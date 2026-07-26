Offensivverstärkung: Felix Heim wechselt zum Regionalligisten

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Der Greifswalder FC hat sich für die Regionalliga-Saison 2026/2027 weiter verstärkt. Mit Offensivallrounder Felix Heim wechselt ein erfahrener Akteur von der SpVgg Bayreuth an die Ostseeküste, wo er einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben hat. Bereits am heutigen Sonntag steht für die Greifswalder das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit gegen den Halleschen FC auf dem Programm.

Der Greifswalder FC hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Felix Heim gesichert. Der 24-jährige Offensivallrounder kommt von der SpVgg Bayreuth nach Greifswald und hat beim Vorpommern-Club einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnet.

Ausbildung und Stationen im Herrenbereich

Der im schwäbischen Hechingen geborene Angreifer genoss eine fundierte Ausbildung und spielte in den Nachwuchsabteilungen der Stuttgarter Kickers sowie des VfB Stuttgart. Im Herrenbereich weist der 24-Jährige bereits eine beachtliche Vita vor: Nach einem Jahr bei der TSG Balingen lief er für Rot-Weiß Essen, den FSV Frankfurt, Alemannia Aachen, die SGV Freiberg, den FC Gütersloh und zuletzt die SpVgg Bayreuth auf. Damit bringt er die Erfahrung aus drei unterschiedlichen deutschen Regionalligen an die Ostsee mit.

Torgefahr und Tempo als wichtiges Mosaiksteinchen

Für seinen letzten Club aus Bayreuth konnte Heim in den vergangenen zwei Spielzeiten zehn Tore selbst erzielen und acht weitere Treffer in der Liga vorbereiten. Seine ausgeprägte Offensivpower soll dem Spiel des Greifswalder FC nun den nötigen letzten Schliff verleihen.

Vorfreude beim Neuzugang

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Felix Heim optimistisch zu seinem Wechsel: "Ich war mit dem Verein schon länger in Kontakt und hatte ein gutes Gefühl. Ich möchte nun mit der Mannschaft bestmögliche Ergebnisse erzielen und persönlich zu diesem Erfolg beitragen."

Lob von der sportlichen Leitung

Auch die Vereinsführung zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Sportdirektor Matthias Rahn: "Mit Felix standen wir schon seit einigen Wochen in engem Austausch. Wir sind stets in Kontakt geblieben, und nun hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn zu verpflichten. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Spiel suchen: viel Tempo, starke Eins-gegen-eins-Fähigkeiten und Torgefahr. Zudem ist Felix flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Außenbahnen als auch in der Spitze spielen. Ich freue mich sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat,"

Heute, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Saisonauftakt gegen den Halleschen FC

Lange Eingewöhnungszeit bleibt dem Neuzugang allerdings nicht. Am heutigen Sonntag empfängt der Greifswalder FC am 1. Spieltag der Regionalliga Nordost um 14 Uhr den Halleschen FC.