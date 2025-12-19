Offensivtausch in Wilhelmshaven

– Foto: SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven hat seine Offensivreihe neu justiert und begrüßt mit Max Wichmann einen torgefährlichen Neuzugang. Der 22-jährige Angreifer wechselt vom Stadtrivalen WSC Frisia Wilhelmshaven an die Jade und soll beim SVW für frischen Schwung im Angriff sorgen. Im Gegenzug schließt sich Arlind Januzi dem WSC an, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln.

Max Wichmann hat in der vergangenen Saison beim WSC Frisia seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt: 16 Treffer in 27 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Neben seinem Torriecher überzeugte Wichmann mit Schnelligkeit, Physis und hoher Intensität im Anlaufverhalten – Eigenschaften, die auch beim SV Wilhelmshaven gefragt sind. „Wir haben Max immer wieder bei den Spielen von Frisia beobachtet und waren schnell überzeugt, dass er auch höherklassig bestehen kann“, erklärt Sportchef Florian Schmidt. Wichmann wird beim SVW die Rückennummer 42 tragen und ist ab sofort spielberechtigt.

Januzi wechselt für mehr Einsatzzeiten Der Wechsel ist auch mit einem Abgang verbunden: Arlind Januzi wird künftig für den WSC Frisia auflaufen. Nach intensiven Gesprächen entschied sich der Offensivspieler, den Schritt zu gehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Der SVW zeigte sich offen für diese Lösung und lobte die Zusammenarbeit mit Frisia.