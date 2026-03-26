Offensivtalent wechselt zum Landesliga-Spitzenteam und Wertungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kreisliga B6: TAHV Gaildorf – FC Oberrot (Spiel vom 22.03.2026) – Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt des TAHV)

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SG Empfingen

Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und sichert sich die Dienste eines vielversprechenden Offensivspielers. Mit Nico Gulde wechselt ein technisch starker und vielseitig einsetzbarer Akteur zur SGE.

Gulde überzeugt vor allem durch seine Wendigkeit, seine Abschlussstärke aus der Distanz sowie seine Qualität bei Standardsituationen. Damit bringt er zusätzliche Variabilität und Torgefahr ins Offensivspiel der Empfinger. Zudem zeichnet er sich durch hohe Einsatzbereitschaft, eine ausgeprägte Gewinnermentalität und ein professionelles Auftreten aus.

Sein Potenzial stellte der junge Spieler bereits eindrucksvoll unter Beweis. In der Vorsaison war er mit 39 Scorerpunkten maßgeblich am Aufstieg des TuS Ergenzingen beteiligt und gehört auch aktuell zu den Leistungsträgern seines Teams.

Sportlicher Leiter Denis Weing zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung und betont die Qualität sowie das Entwicklungspotenzial des Neuzugangs. Auch Gulde selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe und sieht den Wechsel als nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung.

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