Offensivtalent Oliver Klene wechselt zum SV Langen 20-Järiger kommt vom SV DJK Tinnen

36 Tore und 27 Assists in 29 Spielen ist die starke Bilanz aus der Vorsaison von Oliver Klene. In der aktuellen Saison stehen beim 20-Jährigen ganze 21 Tore und 18 Assists in 17 Spielen zu buche. „Diese beeindruckenden Zahlen können sich definitiv sehen lassen“, schwärmt Teammanager Stefan Kohne vom Neuzugang.