Offensivtalent Karim Bajo verstärkt den SV Bad Rothenfelde

Der SV Bad Rothenfelde hat sich die Dienste eines vielversprechenden Youngsters gesichert: Karim Bajo wechselt vom TSV Wallenhorst in den heristo-Sportpark. Der 19-jährige Offensivspieler, der seine Stärken vor allem auf den Flügelpositionen sieht, bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit. In der vergangenen Bezirksliga-Saison kam Bajo auf 20 Einsätze für den TSV Wallenhorst. Nun folgt der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere – mit dem SVR als vierter Station nach Engagements beim OSC, in Dodesheide und zuletzt beim TSV.