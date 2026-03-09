Offensivstarke Saartaler gewinnen gegen Mehring

Klare Sache: Die in rot gekleideten Tarforster fertigten Zewen im Stadtduell mit 9:1 ab. – Foto: Daniel Maes

Buchstäblich auf den letzten Drücker sackte der FSV Salmrohr gegen eine stark verteidigende Wiesbaumer Mannschaft drei Punkte ein. Tobias Stoffel hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum 2:1-Siegtreffer getroffen. Timon Mathar ließ die Vulkaneifeler nach einem haarsträubenden Fehlpass kurz nach der Pause in Führung ziehen (48.). Der FSV besaß fünf hundertprozentige Einschussmöglichkeiten, musste aber bis zur 70. Minute warten, ehe Noah Wrusch den Ausgleich markierte. „Wiesbaum stand massiv hinten drin, doch der Torwart hat fünfmal überragend gehalten. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt und uns doch noch belohnt. Es war aber keine gute Leistung, weil wir zu behäbig gespielt haben und zu wenig Bewegung in unserem Spiel hatten“, relativierte Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes den knapp ausgefallenen elften Saisonsieg. SG-Spielertrainer Marco Michels kommentierte: „Eine Unaufmerksamkeit hat uns um den Lohn unserer Arbeit gebracht. Aufgrund einer kämpferisch starken Leistung wäre ein Punkt durchaus verdient gewesen.“ Jannik Hennes vergab in der 88. Minute den Ausgleich, als dieser im Eins-gegen-eins an Dominik Thömmes scheiterte.

Der Primus wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und hat nach einem 9:1-Schützenfest gegen ein überfordertes Zewen die Tabellenführung manifestiert. Für die Gäste wird die Lage nach der vierten Niederlage in Folge bei einem Torverhältnis von 3:27 immer prekärer. Benedikt Decker eröffnete den Torreigen (9.), bevor ein Eigentor von Zewens Mahmoud Hammoud nach scharfer Hereingabe von Luca Quint das 2:0 bedeutete (23.). Nach dem 3:0 von Caspar Suder markierte Vincent Augsdörfer den 3:1-Ehrentreffer, ehe Elias Heitkötter per Doppelpack den 5:1-Halbzeitstand beisteuerte (41., 45.). Nach weiteren Treffern der jeweils eingewechselten Luis Böhme (73.), Leon Schmid (81.) und Nicola Rigoni (82.) stellte der FSV auf 8:1, bevor Decker mit seinem 13. Saisontor den 9:1-Endstand markierte (84.). „Es war eine Machtdemonstration. Mit gutem Gegenpressing, einem variablen Positionsspiel und dem Herausspielen von sehr vielen Torchancen, lief es von Beginn an rund. Zudem habe ich vielen Spielern Einsatzzeit gewähren können“, frohlockte Tarforsts Coach Patrick Zöllner.

SG Franzenheim – SV Tawern⇥ 1:2 (0:1)

Nach der sechsten Niederlage in Folge verbleibt Aufsteiger Franzenheim auf einem Abstiegsplatz. In einer umkämpften Partie drehte Tawern die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel mit dem gleichen Ergebnis zu seinen Gunsten. Tawerns offensivfreudiger Mittelfeldspieler Pascal Güth scheiterte in der 19. Minute noch am reaktionsstarken SG-Keeper Lukas Marmann, avancierte in der Folge aber zum Matchwiner. Nach einem am Innenpfosten landenden Schuss von Dennis Weber staubte Güth zur Gästeführung ab (37.) und war auch nach einem von Michael Hassani noch abgefälschten direkten Freistoß zum 2:0 erfolgreich (51.). Als Mike Mokelke nach Vorarbeit seines Bruders Marvin rund 20 Minuten vor Schluss den 1:2-Anschluss erzielte (68.), wurde es nochmal hektisch. „Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht. Wir haben es geschafft, Tawern nicht sein Spiel aufziehen zu lassen. Nach dem 1:2 war das Spiel komplett offen, doch wir haben unsere zahlreichen Standards nicht nutzen können“, konstatierte ein etwas geknickter SG-Coach Thomas Werhan.

SV Niederemmel – SV Lüxem⇥1:1 (1:1)

Niederemmel blieb beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden im neunten Spiel in Folge sieglos. Nach einem scharfen Pass von Eric Hagen grätschte Lüxems Niklas Ehlen die Kugel ins eigene Tor – 1:0 (7.). Die Führung des SVN währte nur zehn Minuten, als Nils Schermann einen krassen Fehler im Spielaufbau zum Ausgleich nutzte (17.). Während Niederemmel nach Schüssen von Hagen und Benedikt Vogedes zwei dicke Chancen zum Siegtreffer ungenutzt ließ, hatte Lüxem in der 90. Minute Pech, als ein Schermann-Schuss von Mario Görgen noch von der Linie gekratzt wurde. „Nach Foul an Bene Vogedes hätten wir zwingend einen Elfmeter bekommen müssen. So war der Punkt wieder zu wenig, gleichwohl das Ergebnis nicht ungerecht ist“, kommentierte SVN-Trainer Sascha Kohr. Für Lüxems Trainer Nico Hubo war es „ein zähes Spiel mit viel Kampf und Krampf und keines für Fußball-Ästheten.“

SV Schleid – SG Geisfeld ⇥1:1 (1:1)

Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Kellerduell des Vorletzten gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus dem Hochwald. Geisfeld war im ersten Durchgang das bessere Team. So klärte ein Schuss von Christian Alt Schleids Bryan Chen erst auf der Linie (24.), ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit Robin Moser einen an Maurice Speicher verwirkten Foulelfmeter zur Gästeführung in die Maschen setzte – 0:1 (45.+3). Der SVS wurde nach dem Wechsel bissiger und kam in der 58. Minute durch Arthur Hartwick zum 1:1-Endstand. Wenig später krachte ein Freistoß von Visar Kadri ans Lattenkreuz. Lukas Marx, Tim Schaefer und Alt hatten später den Geisfelder Siegtreffer auf dem Fuß. „Wir müssen zur Halbzeit 3:0 führen, machen einen Fehler und der Gegner sagt danke. Der erste Sieg wäre definitiv möglich gewesen“, resümierte SG-Coach Björn Probst.

SG Ellscheid – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥0:0

Wenig Spielfluss und viele Unterbrechungen prägten ein höhepunktarmes Spiel in Strohn. Die wenigen Möglichkeiten sind an einer Hand abgezählt: Ruben Herres köpfte eine Freistoßflanke von Tobias Krämer über das Ellscheider Tor (13.). Einen Augenblick später war es Ellscheids Tom Hoff, der Ruwertals Keeper Jordan Nkamgove zu einer Großtat auf der Linie zwang. Kurz vor der Halbzeit hatte Ruwertal Pech, als ein Freistoß von Fabian Eiden am Innenpfosten landete (38.). Im steten Bemühen, den Lucky Punch zu setzen, verpassten gleich mehrere Ellscheider eine schraffe Hereingabe von Paul Minninger. „Heute hatte niemand den Sieg verdient, es war ein klassisches 0:0-Spiel. Wir haben wieder zu Null gespielt und einen Punkt geholt. Kompliment an den 15-jährigen Schiri Jonas Braun, der das Spiel souverän leitete“, urteilte Ruwertals Trainer Bastian Jung.

SV Mehring – SG Saartal Irsch⇥ 1:4 (1:2)

Einen Rückschlag im Abstiegskampf musste der SV Mehring gegen offensivstarke Saartaler hinnehmen. Lukas Kramp (14.) und Comebacker Lucas Jakob (24.) brachten die Elf von Peter Schuh schon früh mit 2:0 auf die Siegerstraße, ehe Jan Niedenführ mit dem 1:2 die Mehringer Hoffnungen zurückbrachte (41.). Mit dem dritten Treffer – erneut von Kramp markiert – legte die Saartal-SG den Deckel dann aber frühzeitig drauf (48.). Dominik Lorth traf in der 73. Minute zum 4:1-Endstand.

Bezirksliga Mitte

TuS Mayen – TuS Ahbach⇥ 4:1 (0:1)

Beim Tabellenführer in Mayen machte der TuS Ahbach ein passables Spiel. Nach Foul an ihm selbst ließ Jan Müller per Elfmeter die Gäste in Führung gehen (23.). Das mögliche 2:0 vergab Ahbach in der 40. Minute, als Nico Clausen nach selbst abschloss, anstatt den besser postierten Manuel Hermes zu bedienen. Mayen drehte schließlich die Partie mit Treffern von Marlon Leidenbach (66.) und Tim Schneider (69.). Als Mohamed Dido per Nachschuss nach einem parierten Foulelfmeter zum 3:1 traf (82.), war die Partie durch. Den Schlusspunkt setzte Schneider mit dem 4:1 (85.). Ahbachs Trainer Roger Stoffels befand, dass beim 1:2 die „Zuordnung und Tiefenabsicherung gefehlt hat, meine Mannschaft mit Körpersprache, Wille und Mentalität aber ein gutes Auswärtsspiel gezeigt hat. Knackpunkt war die vergebene Chance zum 2:0.“