Offensivspielerin aus Frankfurt ins Paradies

Die gebürtige Schweizerin aus Cham wurde fußballerisch beim FC Luzern ausgebildet. Ihren Durchbruch im deutschen Fußball schaffte sie beim 1. FC Nürnberg, wo sie in der Saison 2022/2023 maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt war. In jener Spielzeit stand sie in 22 Zweitliga-Partien auf dem Platz, erzielte vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Auch in der Bundesligasaison kam sie beim FCN sieben Mal zum Einsatz.

Für den FCC ist Mühlemann keine Unbekannte: Sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal (2. Runde 2023/24) lief sie mit dem FCN im Ernst-Abbe-Sportfeld auf. Zudem begegnete sie dem FCC zuletzt auch im Trikot von Eintracht Frankfurt II, als sie in beiden Testspielen der vergangenen Saison im Kader der Hessinnen stand. International sammelte Elena Mühlemann bisher neun Einsätze für die Schweizer U19-Nationalmannschaft – sowohl in Freundschaftsspielen als auch in Qualifikationspartien zur U19-Europameisterschaft.

Sportdirektorin Isabelle Knipp zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Elena ist eine technisch versierte, spielintelligente und flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin, die unser Spiel mit ihrer Dynamik und Übersicht bereichert. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für den FCC entschieden hat.“