Offensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten nach Gievenbeck

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Ben gelungen ist und wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Danke auch an Preußen Münster für die konstruktiven Gespräche", so Gievenbecks neuer sportlicher Leiter Jens Truckenbrod (Foto, rechts). „Ben war neben Bene Fallbrock einer der herausragenden Offensivakteure bei Preußen aus der U19- Aufstiegssaison 23/24. Da haben die beiden offensiv schon wunderbar harmoniert und nun finden wir, dass Ben mit seiner Spielweise und seinen Qualitäten super zu uns, unserem Kader und unserer Ausrichtung passt.“





Der 20 Jahre junge Ben Wolf wechselte zur U15 von seinem Heimatverein SVW Soest in die Jugendabteilung des SC Preußen. In Soest ist der Medizinstudent (4. Semester) auch aufgewachsen, bis er vor zwei Jahren Richtung Münster zog und mittlerweile in Sportplatznähe in Gievenbeck wohnt. Bei Preußen war Wolf sechs Jahre aktiv, er spielte in der U17 und U19 mit Bene Fallbrock zusammen und stand in dieser Saison mit FCG-Neuzugang Mika Keute auf dem Feld. Dabei blickt Wolf auf 25 Oberliga- Spiele, 15 Jugend- Bundesliga- Spiele und weitere Einsätze in der U19- Westfalenliga zurück. Für den flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der zuletzt häufig hinter der Spitze auf der Zehnerposition zum Einsatz kam, hat es „aus verschiedenen Gründen einfach sehr gut gepasst, jetzt den Schritt nach Gievenbeck zu gehen", sagt Wolf.



„Ich bin gespannt darauf, dass erste Mal in einer klassischen, wenn auch sehr jungen Herrenmannschaft zu spielen. Außerdem finde ich die Idee und die Identität des Vereins sehr spannend und fand die Bemühungen von verschiedenen Seiten aus dem Verein bemerkenswert". Der 20-jährige möchte von Beginn an bei seiner neuen Mannschaft Verantwortung übernehmen: „Ich möchte die Saison natürlich so gut wie möglich mit der Mannschaft absolvieren und dabei selbst einige Schritte in meiner Entwicklung gehen. Ich hoffe, dass ich mit meiner kreativen, unorthodoxen Spielweise auf dem Platz und meinem Charakter neben dem Platz der Mannschaft helfen und meinen Teil zum Erfolg beitragen kann".