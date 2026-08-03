Offensivspieler kehrt zurrück und weitere Kreisliga-Wechsel

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Mitteltal-Obertal begrüßt Markus Schmelzle als Rückkehrer für die Kreisliga A2 Nordschwarzwald. Der 29-jährige Stürmer schließt sich erneut seinem Heimatverein an und verstärkt künftig die Offensive. Schmelzle bringt als Linksfuß besondere Abschlussqualitäten mit und soll für zusätzliche Torgefahr sorgen. Der SVMO freut sich über die Rückkehr des Angreifers und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison mit vielen Treffern im grün-weißen Trikot.

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SG Weilimdorf

Die SG Weilimdorf verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Durim Miftari. Der zweikampfstarke Innenverteidiger wechselt vom SV Rot in den Wolfbusch. Ausgebildet wurde Miftari in der Jugend der Sportvg Feuerbach und des MTV Stuttgart. Künftig soll er die Defensive der SGW stabilisieren.

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GSV Dürnau

Der GSV Dürnau verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Neckar/Fils mit Rückkehrer Julian Allmendinger. Der 24-jährige Offensivspieler kommt nach zwei Jahren beim FC Rechberghausen zurück an den Kornberg. Allmendinger bringt Schnelligkeit, Dynamik und Zug zum Tor mit und soll die Offensive des GSV beleben. Trainer Baum hebt zudem seine Vertrautheit mit Verein und Umfeld hervor. Der GSV heißt den Rückkehrer willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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