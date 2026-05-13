Offensivspieler Elias Grünwald verstärkt den TuS Rosenberg

Rosenbergs Sportlicher Leiter Manuel Röhrer (links) freut sich über die Verpflichtung von Elias Grünwald. – Foto: TuS Rosenberg

Mit dem vom TuS WE Hirschau vor der Saison 2025/26 nach Upo wechselnden Grünwald – er absolvierte in der laufenden Saison 23 Punktspiele im Trikot der Elf von Andreas Scheler – besitzt die Truppe des Trainerduos Kramer/Dotzler für die kommende Spielzeit für ihre ohnehin starken Offensive eine weitere Alternative. "Wir sind froh, dass sich Elias für uns entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen torgefährlichen Außenbahnspieler, der uns fußballerisch absolut verstärken wird", heißt es von Seiten der Verantwortlichen, die sich zudem sicher sind, dass Grünwald mit seinem einwandfreien Charakter perfekt in die Mannschaft passt. Und auch der 26-Jährige ist voller Vorfreude auf seine neue sportliche Heimat: "Ich bin froh, dass der Schritt nach Rosenberg geklappt hat. Die Gespräche mit den Trainern und den Verantwortlichen gaben mir von Beginn an ein gutes Gefühl und ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Saison."



In welcher Liga Elias Grünwald mit seinem neuen Verein dann an den Start geht, steht ja noch nicht fest. Im Rahmen der Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Bezirksliga bekommt es der Vizemeister der Südstaffel am kommenden Freitag um 18.30 Uhr in Vilseck mit dem Rangzweiten aus dem Norden, der SpVgg Trabitz, zu tun. Hier möchte man den ersten Schritt tun, um nach vielen Jahren auf Kreisebene den Sprung in die höchste Liga des Bezirks zu schaffen.