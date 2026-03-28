Offensivspektakel mit vielen Torschützen

Die Partie zwischen der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos und dem SV Niederroth bot den 38 Zuschauern ein torreiches und unterhaltsames Spiel, bei dem die Gäste am Ende die Oberhand behielten.

SV Niederroth erwischte den besseren Start und ging in der 25. Minute durch Dominic Reisner in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Lukas Kutscherauer traf in der 33. Minute zum Ausgleich. Noch vor der Pause stellte Philipp Gottschalk in der 41. Minute die Führung für die Gäste wieder her, ehe Alex Lampl in der 44. Minute erneut egalisierte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Niederroth endgültig die Kontrolle. Philipp Gottschalk erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer, gefolgt von Anto Bilkic (52.) und Maximilian Obert (66.), die die Führung deutlich ausbauten. In der Schlussphase traf Mateo Velic zum 2:6 (87.), bevor Maximilian Schütz in der 89. Minute den Endstand markierte.