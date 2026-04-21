Offensivspektakel in München: Allach überrollt Istiklal

Der TSV Allach München bleibt in der A-Klasse 3 München das Maß der Dinge und feierte am Montagabend einen eindrucksvollen 9:3-Auswärtserfolg beim SV Istiklal München. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel klettert Allach auf Platz 1 der Tabelle, während Istiklal nach zwei absolvierten Partien nun Rang 5 belegt.

Bereits in der 16. Minute eröffnete Uli Fries den Torreigen für die Gäste. Manuel Dolzer (33.) und Uli Steigenberger (36.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff meldete sich Istiklal durch Baris Ucar (40.) zurück.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Baris Ucar verkürzte in der 47. Minute auf 2:3, ehe Uli Steigenberger (53.) den alten Abstand wiederherstellte. Baris Ucar sorgte mit seinem dritten Treffer (56.) erneut für Spannung, doch Allach konterte eiskalt. Uli Fries (62.) und Semir Alic (65., 70.) schraubten das Ergebnis entscheidend in die Höhe. In der 73. Minute traf Yasin Baysal, bevor Mehmet Odaci (79.) den Schlusspunkt setzte.