Mühlhausen (blau-gelb) lieferte sich zuletzt einen wilden Schlagabtausch mit Bretten. – Foto: Foto Pfeifer

Offensivpower trifft auf schwächelnde SGK Verbandsliga +++ Mühlhausen und Heidelberg-Kirchheim bestreiten am Freitag ein Flutlichtderby Verlinkte Inhalte Verbandsliga Mühlhausen Steffen Kretz

Die Verbandsliga bietet wenig Überraschungen. Ganz vorne steht der 1.FC Mühlhausen und das mit einer beeindruckenden Offensivkraft. "Wir treffen das Tor aktuell ganz gut", schmunzelt Steffen Kretz angesichts von 23 Treffen in sechs Partien was einem Schnitt von 3,8 Toren entspricht.

Daher nimmt der FCM-Trainer auch gerne ein wildes 6:4 wie am vergangenen Sonntag gegen den VfB Bretten, als es seine Schützlinge nach einer zwischenzeitlichen 6:1-Führung etwas zu gemächlich angingen ließen. Er sagt: "Da haben wir zu früh abgeschaltet und müssen ganz sicher keine drei Tore mehr fangen." Was jedoch zählt sind, "die Punkte und die haben wir gerne mitgenommen." Jene Offensivstärke kann am Freitag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim zumindest von der Bank aus weiteren Zuwachs bekommen. Mit Christopher Wild ist ein torgefährlicher Neuzugang unter der Woche nach überstandenem Muskelfaserriss in der Wade ins Training zurückgekehrt.