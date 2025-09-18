Offensivpower trifft auf schwächelnde SGK

Die Verbandsliga bietet wenig Überraschungen. Ganz vorne steht der 1.FC Mühlhausen und das mit einer beeindruckenden Offensivkraft. "Wir treffen das Tor aktuell ganz gut", schmunzelt Steffen Kretz angesichts von 23 Treffen in sechs Partien was einem Schnitt von 3,8 Toren entspricht.
Daher nimmt der FCM-Trainer auch gerne ein wildes 6:4 wie am vergangenen Sonntag gegen den VfB Bretten, als es seine Schützlinge nach einer zwischenzeitlichen 6:1-Führung etwas zu gemächlich angingen ließen. Er sagt: "Da haben wir zu früh abgeschaltet und müssen ganz sicher keine drei Tore mehr fangen." Was jedoch zählt sind, "die Punkte und die haben wir gerne mitgenommen."
Jene Offensivstärke kann am Freitag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim zumindest von der Bank aus weiteren Zuwachs bekommen. Mit Christopher Wild ist ein torgefährlicher Neuzugang unter der Woche nach überstandenem Muskelfaserriss in der Wade ins Training zurückgekehrt.
Das kleine Derby gegen die SGK beginnt um 19.30 Uhr und verspricht unter Flutlicht eine besondere Atmosphäre. Wie es sich für einen gewissenhaften Trainer gehört, warnt Kretz vor dem Kontrahenten, der zuletzt zwei Niederlagen in Serie hinnehmen musste und sagt: "Die Kirchheimer haben eine extrem gute Mischung zwischen jungen Talenten und richtig erfahrenen Spielern." Das haben die Mühlhausener vor fast genau einem Jahr bitter erfahren müssen, als sie beim damaligen Aufsteiger mit 1:2 unterlagen.
"Tabellarisch kann sich noch einiges tun", greift Kretz den Faden auf und erwähnt angesichts der Tabellensituation, "dass viele da stehen, wo man sie erwarten durfte." Mit Ausnahme des Oberliga-Absteigers FC Zuzenhausen, der als Zwölfter nur schwer in die Gänge kommt und dabei erst fünf Punkte gesammelt hat. Der FCM-Trainer sagt: "Ich hätte sie selbstverständlich auch weiter vorne erwartet."