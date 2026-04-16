Offensivpower für die Veilchen: VfR Neumünster stellt Maurice Knutzen

Maurice Knutzen (SVE Comet Kiel), gegen Javen Jahnke (li., Heikendorfer SV), bringt feine Technik und Tempo mit zum VfR Neumünster. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfR Neumünster ist sehr fleißig bei der Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison 2026/27. Wie die „Veilchen“ nun offiziell bekannt gaben, wechselt Offensiv-Allrounder Maurice Knutzen vom Landesligisten SVE Comet Kiel zur Geerdtsstraße. Der 27-Jährige kehrt damit auf die Oberliga-Bühne zurück und bringt reichlich Erfahrung sowie eine erstklassige fußballerische Ausbildung mit.

Während sein aktueller Verein SVE Comet Kiel in der Landesliga Schleswig ums sportliche Überleben kämpft, ist die persönliche Zukunft von Maurice Knutzen geklärt. Der torgefährliche Angreifer, der erst kürzlich beim 2:3 gegen Rot-Schwarz Kiel mit einem Doppelpack seine Klasse unter Beweis stellte, wird ab Sommer wieder eine Klasse höher auf Torejagd gehen.

In Neumünster ist Knutzen alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Vor seinem Wechsel zu Comet Kiel im Sommer 2022 trug er mehrere Jahre das Trikot des Stadtrivalen PSV Union Neumünster. Dort sammelte er den Großteil seiner über 50 Oberliga-Einsätze und verdiente sich den Ruf eines technisch versierten und flexibel einsetzbaren Offensivspielers.

Seine fußballerischen Wurzeln liegen in den leistungsstärksten Nachwuchsschmieden des Nordens: Knutzen genoss eine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel und beim FC St. Pauli, was ihn zu einem taktisch gut geschulten Akteur macht.

Sportdirektor Neca: „Passt sportlich und menschlich“

VfR-Sportdirektor Lars Neca zeigt sich hocherfreut über den gelungenen Coup. Für ihn ist der Neuzugang ein wichtiger Mosaikstein für die Ambitionen des Traditionsvereins. „Mit Maurice gewinnen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler mit Erfahrung aus über 50 Oberliga-Spielen. Maurice passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns“, betonte Neca auf dem Whatsapp-Kanal der Schwalestädter.

Mit der Verpflichtung des 27-Jährigen legen die Verantwortlichen an der Geerdtsstraße frühzeitig personell nach. Knutzen gilt als Spieler, der in der Offensive kaum Schwächen hat und sowohl im Zentrum als auch über die Flügel für Gefahr sorgen kann.