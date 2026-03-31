Offensivpower für den SV Flechum: Coroneo kommt im Sommer

– Foto: Stefan Schumacher

Der SV Flechum treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Fabio Coroneo den dritten Neuzugang präsentiert. Der 21-jährige Offensivspieler bringt Tempo, Abschlussstärke und Entwicklungspotenzial mit – Qualitäten, die dem Spiel der Schwarz-Roten künftig zusätzliche Durchschlagskraft verleihen sollen.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Coroneo beim SV Olympia Laxten, wo er bereits im Jugendbereich auf sich aufmerksam machte. Im Herrenfußball sammelte er anschließend beim Haselünner SV sowie erneut bei Laxten wertvolle Spielpraxis und entwickelte sich kontinuierlich weiter.

Mehr Optionen für die Offensive

Mit der Verpflichtung erweitert der SV Flechum gezielt seine Möglichkeiten im Angriff. Coroneo soll mit seiner Dynamik und Präsenz für mehr Variabilität im Offensivspiel sorgen und neue Optionen im letzten Drittel eröffnen.