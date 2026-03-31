 2026-03-31T12:46:47.606Z

Allgemeines

Offensivpower für den SV Flechum: Coroneo kommt im Sommer

21-jähriger Stürmer soll neue Impulse im Angriff setzen und die Variabilität erhöhen

von red · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stefan Schumacher

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Emsland
KL Mitte-Nord Emsland
Haselünne
Flechum
Fabio Coroneo
Fabio Coroneo

Der SV Flechum treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Fabio Coroneo den dritten Neuzugang präsentiert. Der 21-jährige Offensivspieler bringt Tempo, Abschlussstärke und Entwicklungspotenzial mit – Qualitäten, die dem Spiel der Schwarz-Roten künftig zusätzliche Durchschlagskraft verleihen sollen.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Coroneo beim SV Olympia Laxten, wo er bereits im Jugendbereich auf sich aufmerksam machte. Im Herrenfußball sammelte er anschließend beim Haselünner SV sowie erneut bei Laxten wertvolle Spielpraxis und entwickelte sich kontinuierlich weiter.

Mehr Optionen für die Offensive

Mit der Verpflichtung erweitert der SV Flechum gezielt seine Möglichkeiten im Angriff. Coroneo soll mit seiner Dynamik und Präsenz für mehr Variabilität im Offensivspiel sorgen und neue Optionen im letzten Drittel eröffnen.

Bis zum Saisonende bleibt der Fokus für den Angreifer jedoch zunächst bei seinem aktuellen Klub: Im Abstiegskampf will er dort weiterhin seinen Beitrag leisten, bevor im Sommer das Kapitel beim SV Flechum beginnt.