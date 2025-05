Offensivpower für den SSC Dodesheide

In der Landesliga Weser-Ems steht der SSC Dodesheide aktuelle auf dem elften Platz und bestreitet am kommenden Sonntag ein immens wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt gegen Viktoria Gesmold. Aktuell hat man drei Punkt Vorsprung vor der Viktoria und ein Heimsieg würde das Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen, etwas vereinfachen..

Zwar ist noch nicht klar, in welcher Liga man in der kommenden Saison aufläuft, doch die Kaderplanungen sind am laufen. Neu zum SSC Dodesheide kommen wird Tino Vilchez-Bayer. Der Stürmer durchlief bis zur B-Jugend die Mannschaften des VfB Schinkel, ehe es ihn zum VfR Voxtrup zog, wo Vilchez-Bayer auch die ersten Schritte im Herrenbereich tat.

Mit Voxtrup lief der 1.91-Meter-Mann 37 Mal in der Landesliga auf und erzielte dabei sechs Tore. Hinzu kommen in der vergangenen Saison 24 Spiele in der Bezirksliga, in denen der Torjäger fünf Mal traf. Zur aktuellen Saison verschlug es den wuchtigen Stürmer dann zurück zu Schinkel. Bei BW Schinkel lief er in der aktuellen Saison 23 Mal in der Kreisliga auf, erzielte 13 Tore und bereitete neun weitere vor.