Offensivpower des VfB Oldenburg beeindruckt – SSV Jeddeloh bleibt vorn

Der Bremer SV feierte vor 1061 Zuschauern einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV II und schob sich mit nun zehn Punkten in die obere Tabellenhälfte. Ismail H'Maidat brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Schütt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, bevor Leon Gino Schmidt in der 49. Minute den Endstand herstellte.

---

Der VfB Oldenburg zeigte vor 3018 Zuschauern eine beeindruckende Offensivvorstellung und besiegte Altona 93 deutlich mit 6:2. Mats Facklam eröffnete mit einem Doppelpack in der 26. und 33. Minute, ehe Drilon Demaj per Foulelfmeter auf 3:0 stellte. Rasmus Tobinski brachte die Gäste in der 52. Minute heran, doch Aurel Loubongo (65.) und Nico Mai (75.) machten alles klar. Zwar traf Tobinski in der 90. Minute erneut, doch Vjekoslav Taritas setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. ---