Offensivpower des VfB Oldenburg beeindruckt – SSV Jeddeloh bleibt vorn

Die heutigen Partien des 6. Spieltags der Regionalliga Nord brachten spektakuläre Spiele und viele Tore. Während Jeddeloh die Tabellenspitze verteidigte, unterstrich Oldenburg seine Offensivstärke. Am Tabellenende bleibt der FC St. Pauli II weiter ohne Sieg.
Der Bremer SV feierte vor 1061 Zuschauern einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV II und schob sich mit nun zehn Punkten in die obere Tabellenhälfte. Ismail H'Maidat brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Schütt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, bevor Leon Gino Schmidt in der 49. Minute den Endstand herstellte.
---
Der VfB Oldenburg zeigte vor 3018 Zuschauern eine beeindruckende Offensivvorstellung und besiegte Altona 93 deutlich mit 6:2. Mats Facklam eröffnete mit einem Doppelpack in der 26. und 33. Minute, ehe Drilon Demaj per Foulelfmeter auf 3:0 stellte. Rasmus Tobinski brachte die Gäste in der 52. Minute heran, doch Aurel Loubongo (65.) und Nico Mai (75.) machten alles klar. Zwar traf Tobinski in der 90. Minute erneut, doch Vjekoslav Taritas setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.
---
Der FC St. Pauli II bleibt weiter sieglos, holte aber vor 240 Zuschauern zumindest einen Punkt gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Oleg Skakun brachte die Hausherren in der 59. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der Nachspielzeit nutzte Stylianos Kokovas seine Chance und glich in der 90.+3 Minute aus. Bereits in der 44. Minute war Imran Ali bei den Gästen mit Rot vom Platz gestellt worden.
---
Ein intensives Topspiel endete in Meppen vor 5512 Zuschauern mit einem 2:2. Tim Walbrecht brachte Hannover 96 II in der 28. Minute in Führung. In einer packenden Schlussphase drehte Meppen das Spiel mit Toren von Julian Ulbricht (77.) und Erik Zenga (80.), ehe Joseph Ganda nur vier Minuten später den Endstand markierte.
---
Ein bitterer Abend für Kickers Emden: Vor 1950 Zuschauern kassierten die Gastgeber in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer und verloren mit 1:2. Nick Stepantsev erzielte in der 24. Minute die Führung für Emden, ehe Daniel Reiche kurz vor der Pause in der 44. Minute ausglich. Tom-Luca Winter sorgte in der 90.+4 Minute für den späten Siegtreffer der Gäste.
---
Der SC Weiche Flensburg 08 unterlag vor 870 Zuschauern gegen den TuS Blau-Weiß Lohne mit 1:3. Felix Schmiederer brachte die Gäste bereits in der 14. Minute in Führung, Pelle Hoppe legte in der 25. Minute nach. Nico Thoben erhöhte in der 53. Minute auf 3:0, ehe Marshall Faleu nur zwei Minuten später den Ehrentreffer erzielte.
---
Der VfB Lübeck verpasste vor eigenem Publikum knapp einen wichtigen Dreier gegen Tabellenführer SSV Jeddeloh. Antonio Verinac traf bereits in der 14. Minute zur Führung, doch Keita Taguchi glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. In der 65. Minute schwächte sich Lübeck, als Marvin Thiel nach Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl hielt der VfB das Unentschieden bis zum Schlusspfiff.
---