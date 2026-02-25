Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Offensivpower am Mittelrhein: Die besten Bezirksliga-Torschützen
In den vier Bezirksligen am Mittelrhein prägen derzeit vor allem fünf Offensivspieler das Geschehen. Ihre Zahlen sprechen eine klare Sprache – und machen Lust auf einen heißen Saisonendspurt.
Wer einen Blick auf die Torjägerlisten der vier Bezirksligen am Mittelrhein wirft, kommt an diesen fünf Namen aktuell nicht vorbei. Angeführt wird das Ranking von Tugay Temel (TSV Düren), der in 15 Partien bereits 21 Treffer erzielte und zudem sechs Vorlagen beisteuerte. Eine Quote, die Maßstäbe setzt.
Dicht dahinter folgt Maurice Wieting (SV Lövenich) mit 20 Toren und zwei Assists – ebenfalls nach 15 Einsätzen. Kaum weniger effektiv präsentiert sich Daniel Blum (TuRa Oberdrees): In nur 13 Spielen kommt er bereits auf 19 Tore und vier Vorlagen, was seine Effizienz besonders unterstreicht.
Auch Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) mischt mit 18 Treffern und sieben Assists ganz vorne mit und überzeugt nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter. Komplettiert wird die Top fünf von Luke Bungart (JSG Erft 01), der in 14 Spielen 16 Tore und acht Vorlagen sammelte – starke 24 direkte Torbeteiligungen.
Die Zahlen zeigen: In den Bezirksligen wird Woche für Woche Offensivfußball auf hohem Niveau geboten. Hinter den Top fünf lauern weitere gefährliche Angreifer, die im Saisonverlauf noch eingreifen könnten.
Bezirksliga Staffel 1:
Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 13 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 13 Tore und fünf Torvorlagen 16 Spielen
Gabriel Werner (SV Schönenbach): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 16 Spielen
Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 11 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
Sascha Marquet (Jan Wellem): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 2:
Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 19 Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Nikolas Klosterhalfen ( TuS Oberpleis): 18 Tore und sieben Torvorlagen in 15 Spielen
Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 13 Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Nils Rütten (BW Friesdorf): 12 Tore und neun Torvorlagen in 13 Spielen
Oleksandr Rohozhyn (RW Merl): 11 Tore und sieben Torvorlagen in 13 Spielen
Bezirksliga Staffel 3:
Tugay Temel (TSV Düren): 21 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
Maurice Wieting (SV Lövenich): 20 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
Luke Bungart (JSG Erft 01): 16 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 15 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
Ilias Afkir (Hilal-Maroc): 14 Tore und zehn Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 4:
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 13 Tore und drei Torvorlagen in 14 Spielen
Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 13 Tore in 15 Spielen
Ferhat Akar (FC Roetgen): 12 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
Sascha Schoenen ( Falke Bergrath): 12 Tore und eine Torvorlage in 12 Spielen
Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 11 Tore und zehn Torvorlagen in 15 Spielen