Offensivpower am Mittelrhein: Die besten Bezirksliga-Torschützen

– Foto: Marian Stanienda

In den vier Bezirksligen am Mittelrhein prägen derzeit vor allem fünf Offensivspieler das Geschehen. Ihre Zahlen sprechen eine klare Sprache – und machen Lust auf einen heißen Saisonendspurt.

Wer einen Blick auf die Torjägerlisten der vier Bezirksligen am Mittelrhein wirft, kommt an diesen fünf Namen aktuell nicht vorbei. Angeführt wird das Ranking von Tugay Temel (TSV Düren), der in 15 Partien bereits 21 Treffer erzielte und zudem sechs Vorlagen beisteuerte. Eine Quote, die Maßstäbe setzt.

Dicht dahinter folgt Maurice Wieting (SV Lövenich) mit 20 Toren und zwei Assists – ebenfalls nach 15 Einsätzen. Kaum weniger effektiv präsentiert sich Daniel Blum (TuRa Oberdrees): In nur 13 Spielen kommt er bereits auf 19 Tore und vier Vorlagen, was seine Effizienz besonders unterstreicht.