Offensivmann kehrt von der TSG Sprockhövel zur SG Wattenscheid zurück

Arifi trug bereits in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 das 09-Trikot und wechselte anschließend zur TSG an den Baumhof. In den vergangenen beiden Jahren war der Kosovare mit 20 bzw. 15 Saisontreffern der beste Sprockhöveler Torschütze und hatte entscheidenden Anteil am Aufstieg in die Oberliga und den diesjährigen souveränen Klassenerhalt. In insgesamt 100 Oberliga- und 29 Westfalenliga-Partien lief Arifi für die TSG auf und wird künftig seine Erfahrung bei der SG einbringen.

Przemek Czapp (Cheftrainer): „Mit Agon Arifi bekommen wir einen erfahrenen und flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt hat. Agon bringt viel Intensität, Torgefahr und Mentalität mit und wird unserem Spiel mit seiner Erfahrung und seiner Art Fußball zu spielen weiterhelfen.“

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Wir sind sehr froh, dass wir Agon von einer Rückkehr an die Lohrheide überzeugen konnten. In den Gesprächen hat man schnell gemerkt, wie viel Lust Agon verspürt, noch einmal für seinen Herzensverein auflaufen zu dürfen. Zusätzlich gewinnen wir einen Spieler, der sehr verlässlich ist, einen super Charakter hat und in den letzten zwei Jahren seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“

Arifi: „Die Anfrage der SG Wattenscheid 09 hat mich sehr geehrt. Deshalb stand für mich schnell fest, dass ich die Chance nutzen möchte, wieder für den Verein aufzulaufen. Ich freue mich darauf, mich sportlich auf höchstem Niveau zu messen, meine Qualitäten einzubringen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Besonders groß ist die Vorfreude auf die Fans und die Atmosphäre im Stadion. In den letzten zwei Jahren bei Sprockhövel konnte ich zeigen, welche Qualitäten ich in der Offensive habe. Als Aufsteiger wollen wir uns schnell in der Regionalliga etablieren und zeigen, dass wir dort zurecht spielen. Mit unseren Fans im Rücken ist einiges möglich. Persönlich möchte ich mit Toren und Vorlagen meinen Beitrag leisten. Als Stürmer will man natürlich möglichst oft treffen, aber entscheidend ist am Ende der Erfolg der Mannschaft. Gerade bei der SG Wattenscheid 09 trägt man dabei immer die Verantwortung, sich bestmöglich zu präsentieren und sich für den Verein zu zerreißen.“

Aktueller Kader der SG Wattenscheid 09 zur Spielzeit 2026/27 (19 Spieler):

Tor: Joshua Mroß, Jens Balzukat, Elias Yousfi

Abwehr: Joey Gabriel, Edi Renke, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Elias Demirarslan, Abdulrahman Muhammad Ali

Mittelfeld: Tom Sindermann, Mike Lewicki, Steve Tunga, Philip Buczkowski, Maximilian Adamski, Ilia Poliakov, Marlon Sadowski

Angriff: Kevin Schacht, Finn Wortmann, Agon Arifi

Zugänge: Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (SG Wattenscheid 09), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt), Jens Balzukat (SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (Hombrucher SV U19), Agon Arifi (TSG Sprockhövel)

Abgänge: Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira ( ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (DJK TuS Hordel), Gian-Luca Rexhäuser (Ziel unbekannt), Ilias Anan (Ziel unbekannt), Jermaine Jann (Ziel unbekannt), Atakan Uzunbas (Ziel unbekannt), Nico Pulver (Ziel unbekannt), Laurenz Kegel (SV Schermbeck)