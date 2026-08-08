Offensivmann (23) aus Türkei zurück - Rhynern wartet auf Freigabe

Trägt Koray Dag (in Rot) bald das Trikot des SV Westfalia Rhynern? – Foto: David Zimmer

Im vergangenen Winter war Koray Dag (23) erneut in die Türkei gewechselt. Lt. transfermarkt.de besitzt der 23-Jährige beim Viertligisten Orduspor einen laufenden Vertrag. Doch der Offensivmann weilt aktuell wieder in Deutschland und hat am vergangenen Mittwoch frühere Teamkollegen, die jetzt beim SV Westfalia Rhynern spielen, im Westfalenpokal supportet. Auf dem Jubelfoto auf Social Media nach dem 1:0-Erfolg gegen den Ex-Verein von Coach Marco Stiepermann, den ASC 09 Dortmund, ballt auch Dag freudig die Faust.

Auf Nachfrage von FuPa Westfalen bestätigt der frühere Akteur vom SC Paderborn 07 und Türkspor Dortmund, dass er mit der Westfalia in Verhandlungen steht.

Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt erklärt bezüglich der Verhandlungen: "Wir stehen noch ziemlich am Anfang, da wir nicht wissen, ob und wann seine Spielberechtigung möglicherweise vorliegen könnte. Koray war ja zuletzt in der Türkei tätig - wir brauchen Spieler, die sofort einsatzfähig sind. Er kennt natürlich viele Jungs aus der Mannschaft und wir sind eigentlich seit dem letzten Jahr auch immer wieder Mal im Austausch gewesen. Er kommt auch aus Hamm und würde vom Spielerprofil gut reinpassen, deshalb wäre das eine gute Sache für beide Seiten. Davon sind wir aber erst mal noch weit entfernt."

UPDATE:

Rhynerns Coach Marco Stiepermann wird gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" vor dem Auswärtsspiel bei der SG Wattenscheid 09 deutlicher, dass die Einigung bereits erfolgt ist und nur noch auf die Freigabe gewartet wird: "Ich denke, Koray wäre nicht einfach so auf dem Bild dabei gewesen, wenn er nicht schon Teil der Mannschaft wäre. Er trainiert seit eineinhalb Wochen mit. Wir warten auf die Genehmigung, dass wir ihn freibekommen. Das sollte was werden."