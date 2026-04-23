Offensivmacht gegen Aufsteiger-Mut: Lipsia gastiert in Laubegast

Die Formkurve des Gegners flößt Respekt ein. Laubegast unterstrich seine Ambitionen zuletzt eindrucksvoll durch Siege gegen die Spitzenmannschaften aus Taucha und Riesa. Besonders beim turbulenten 4:3-Erfolg gegen die BSG Stahl Riesa am vergangenen Spieltag bewies das Team von Paul Seifert Moral und Offensivkraft. Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Wir wissen, dass uns ein starker Gegner erwartet. Laubegast ist sehr offensivstark und spielt bisher eine gute Rückrunde mit zuletzt zwei Siegen in Taucha und Riesa.“

Doch trotz der Außenseiterrolle reist Lipsia nicht ohne Selbstbewusstsein an die Elbe. Vor der Niederlage gegen den Tabellenführer blieb das Havel-Team vier Spiele in Folge ungeschlagen und zeigte, dass es in der Liga angekommen ist. Nitzsche betont daher die eigene Stärke: „Unsere Rückrunde war bisher auch gut, wir brauchen uns nicht verstecken.“ Dass man gegen Laubegast bestehen kann, zeigte bereits das Hinspiel im vergangenen Herbst. Damals trennten sich beide Mannschaften nach Toren von Milan Havel und einem Eigentor von Christoph Lohmeier mit einem 1:1-Unentschieden.

Für das Rückspiel am Sonntag (Anstoß 15:00 Uhr) ist das Ziel beim SV Lipsia klar definiert. Man möchte an die konzentrierte Leistung aus dem ersten Aufeinandertreffen anknüpfen und den Vorsprung auf die Abstiegsränge wahren. Nitzsche blickt optimistisch auf die Partie: „Im Hinspiel haben wir einen Punkt geholt, den wollen wir auch diesmal gern mindestens wieder mitnehmen.“