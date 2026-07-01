Offensivkraft und neuer Rückhalt SV Lauingen-Bornum verstärkt den Kader von red · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Mit Gianluca Quast und Florian Nagler präsentiert der Bezirksligist die Neuzugänge zwei und drei für die kommende Saison. Während Quast die Offensive beleben soll, übernimmt Nagler die Rolle im Tor.

Der SV Lauingen-Bornum treibt seine Personalplanungen für die neue Spielzeit weiter voran und hat mit Gianluca Quast den zweiten Neuzugang verpflichtet. Der Angreifer wechselt vom MTV Frellstedt zum Bezirksligisten. Quast empfahl sich in den vergangenen beiden Spielzeiten als verlässlicher Torjäger. Für den Kreisligisten aus Frellstedt erzielte er insgesamt 36 Treffer und gehörte damit zu den torgefährlichsten Offensivspielern der Kreisliga Helmstedt. Nun folgt für den Stürmer der Schritt in die Bezirksliga, wo er seine Qualitäten auch auf höherem Niveau unter Beweis stellen möchte.

Mit seiner Abschlussstärke erhält die Offensive der Lauingen-Bornumer eine zusätzliche Option für die kommende Saison. Nagler übernimmt die Rolle zwischen den Pfosten Neben der Verstärkung im Angriff hat der SV Lauingen-Bornum auch die Torwartposition neu besetzt. Florian Nagler wechselt von der SG Rottorf/Königslutter zur SVLB und soll künftig das Tor hüten.