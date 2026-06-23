Offensivkraft für den Oberliga-Aufsteiger

– Foto: André Nückel

Der SSV Vorsfelde hat den nächsten Sommertransfer perfekt gemacht. Jarne Luis Wöckener schließt sich dem Oberligisten an und wechselt vom MTV Gifhorn nach Vorsfelde. Dort überzeugte der Offensivspieler in der vergangenen Saison mit konstanten Leistungen und sammelte wertvolle Erfahrung auf Landesliga-Niveau.

In der Spielzeit 2025/26 absolvierte Wöckener 29 Partien und stand insgesamt 1.723 Minuten auf dem Platz. Dabei erzielte er sechs Treffer und unterstrich seine Qualitäten im Offensivspiel.

Neue Impulse für die Offensive

Mit Wöckener gewinnt der SSV Vorsfelde einen Spieler, der Spielpraxis, Dynamik und Torgefahr mitbringt. Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem Neuzugang zusätzliche Impulse im Angriff und mehr Variabilität im Offensivspiel.