Offensivkraft bleibt

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Die TSG Sandershausen hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison 2026/27 getroffen und kann auch weiterhin mit Karim Jean-Philippe Belarbi planen. Der Offensivspieler geht damit in seine zweite Spielzeit an der Heiligenröder Straße und bleibt Teil des Kaders von Trainer André Fröhlich.

Belarbi war vor einem Jahr vom GSV Eintracht Baunatal nach Sandershausen gewechselt und wusste in seiner Premierensaison durchaus Akzente zu setzen. In 26 Einsätzen für die erste Mannschaft erzielte der 28-Jährige vier Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Gemessen an seinen Torbeteiligungen pro Minute belegte er damit intern sogar Rang vier im Team.

Für die TSG ist die Zusage ein weiteres Signal für Kontinuität in der Offensive. Belarbi bringt Tempo, Kreativität und Flexibilität in das Angriffsspiel ein und soll auch in der kommenden Saison dazu beitragen, dass Sandershausen sportlich ambitioniert bleibt.