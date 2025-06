Offensivkraft aus Bayern! Newroz Hildesheim verstärkt sich

Für Newroz Hildesheim lief die Premieren-Saison in der Landesliga sehr gut. Der Aufsteiger beendete die Saison auf dem fünften Platz. In der kommende Saison soll es noch besser werden. Dafür präsentierte der Landesligist nun einen weiteren Neuzugang auf den vereinseigenen Social-Media-Accounts..

"Der Junge macht einen richtig klaren Eindruck, ist lernwillig und bringt Ehrgeiz mit – genau die Mischung, die du dir wünschst. Er hat Tempo, ist ein Stürmer der immer tief geht und von außen kommen kann aber auch aus der halben. Auf den freue ich mich jetzt schon richtig, und wenn mein Gefühl nicht täuscht, wird er uns noch richtig viel Freude machen.“ so Coach Maxi Dentz via Instagram.

Aus der Landesliga in Bayern wird Sebastian Emmert nach Hildesheim kommen. Der 23-Jährige spielte schon für mehrere Vereine in professionell orientierten Ligen. Der Offensivspieler spielte für Ahlerstedt/Ottendorf in der Landesliga Lüneburg, wechselte dann zu HSV BU, mit denen Emmert neun mal Oberliga und 42 Mal Landesliga Hamburg spielte, wobei Emmert vier mal traf.

Zuletzt war Emmert in der Landesliga Nordost in Bayern für den FSV Stadeln unterwegs und stand 29 Mal auf dem Platz (17 Mal Startelf). Dabei gelangen dem flexiblen Offensivspieler allerdings keine Tore. Dennoch stieg Emmert mit dem FSV in die fünftklassige Bayernliga auf und feierte so einen würdigen Abschied.

Nun also der Wechsel zu Newroz Hildesheim. Die bisherigen Transfers und die gute vergangene Saison sprechen dafür, dass es für die Hildesheimer auch weiterhin bergauf geht.