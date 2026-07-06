Offensivfeuerwerk zum Auftakt SC Hemmingen-Westerfeld startet mit 7:2 in die Testspielphase von red · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SC Hemmingen-Westerfeld ist mit einem deutlichen Erfolg in die Sommervorbereitung gestartet. Beim 7:2 gegen den FC Bad Pyrmont standen für den Oberliga-Aufsteiger jedoch vor allem die Umsetzung der Spielidee und das Zusammenspiel der neu formierten Mannschaft im Mittelpunkt.

Der erste Härtetest der Vorbereitung ist dem SC Hemmingen-Westerfeld gelungen. Gegen den FC Bad Pyrmont feierte die Mannschaft einen 7:2-Erfolg und setzte dabei bereits erste Akzente in der Umsetzung der angestrebten Spielweise. Das Ergebnis spielte für das Trainerteam allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger war die Frage, wie die zahlreichen Neuzugänge und die bewusst gemischte Startformation die Inhalte aus den ersten Trainingseinheiten auf den Platz übertragen würden. In vielen Phasen gelang dies bereits überzeugend und lieferte positive Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung.

Spielidee erkennbar, Konstanz noch ausbaufähig Trotz des klaren Erfolgs zeigte die Partie auch, woran in den kommenden Wochen gearbeitet werden muss. Nicht alle Abläufe funktionierten über die gesamte Spielzeit konstant, sodass der Oberliga-Aufsteiger phasenweise noch Luft nach oben offenbarte. Dennoch fiel das Fazit insgesamt positiv aus. Viele Spieler konnten wichtige Einsatzminuten sammeln und sich weiter an die Spielidee gewöhnen. Gleichzeitig unterstrich die Mannschaft mit sieben Treffern ihre offensive Qualität und den mutigen Ansatz im Angriffsspiel.