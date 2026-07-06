Offensivfeuerwerk zum Auftakt

Der SC Hemmingen-Westerfeld ist mit einem deutlichen Erfolg in die Sommervorbereitung gestartet. Beim 7:2 gegen den FC Bad Pyrmont standen für den Oberliga-Aufsteiger jedoch vor allem die Umsetzung der Spielidee und das Zusammenspiel der neu formierten Mannschaft im Mittelpunkt.
Der erste Härtetest der Vorbereitung ist dem SC Hemmingen-Westerfeld gelungen. Gegen den FC Bad Pyrmont feierte die Mannschaft einen 7:2-Erfolg und setzte dabei bereits erste Akzente in der Umsetzung der angestrebten Spielweise.
Das Ergebnis spielte für das Trainerteam allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger war die Frage, wie die zahlreichen Neuzugänge und die bewusst gemischte Startformation die Inhalte aus den ersten Trainingseinheiten auf den Platz übertragen würden. In vielen Phasen gelang dies bereits überzeugend und lieferte positive Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung.
Trotz des klaren Erfolgs zeigte die Partie auch, woran in den kommenden Wochen gearbeitet werden muss. Nicht alle Abläufe funktionierten über die gesamte Spielzeit konstant, sodass der Oberliga-Aufsteiger phasenweise noch Luft nach oben offenbarte.
Dennoch fiel das Fazit insgesamt positiv aus. Viele Spieler konnten wichtige Einsatzminuten sammeln und sich weiter an die Spielidee gewöhnen. Gleichzeitig unterstrich die Mannschaft mit sieben Treffern ihre offensive Qualität und den mutigen Ansatz im Angriffsspiel.
Für den Torreigen sorgte Alexander Druzhynin bereits in der sechsten Minute mit dem Führungstreffer. Niclas Tanner erhöhte nach knapp einer halben Stunde auf 2:0, ehe Bangin Bakir den dritten Treffer nachlegte.
Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des FC Bad Pyrmont stellte Prasidda Pandyal den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Nur eine Minute später schnürte Druzhynin seinen Doppelpack und sorgte für den 5:1-Halbzeitstand.
Im zweiten Durchgang fiel zunächst ein Eigentor zum 6:2, bevor Luc-Elias Fender mit dem siebten Hemminger Treffer den Schlusspunkt unter einen erfolgreichen Testspielauftakt setzte.
Der erste Test lieferte dem Trainerteam wertvolle Erkenntnisse und einen gelungenen Einstieg in die Vorbereitung. In den kommenden Wochen soll die Mannschaft die Abläufe weiter verfeinern und die gezeigten Ansätze stabilisieren, um gut gerüstet in die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte zu starten.