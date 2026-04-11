Offensivfeuerwerk in Ottobrunn

Der TSV Ottobrunn zeigte am Samstag vor 60 Zuschauern eine eindrucksvolle Vorstellung gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh. Bereits in der Anfangsphase fiel die Vorentscheidung.
Ein frühes Eigentor von Fabian Oberndörfer in der 4. Minute brachte die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Tim Kis-Zsirai Sirchich auf 2:0. Mit einem präzisen Abschluss stellte Philipp Hasse nach 16 Minuten auf 3:0. Kurz darauf verwandelte Jetmir Murati einen Foulelfmeter sicher zum 4:0.
Auch nach der Pause blieb Ottobrunn spielbestimmend. Ein weiteres Eigentor durch Philip Voigt (60.) und ein Treffer von Jetmir Murati (64.) sorgten für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer für Grasbrunn-Neukeferloh erzielte Simon Kappelmayr per Foulelfmeter in der 75. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Philipp Hasse mit seinem zweiten Tor des Tages (77.).
Die Heimelf überzeugte über 90 Minuten mit hoher Effizienz und ließ den Gästen kaum Entfaltungsmöglichkeiten.