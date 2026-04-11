Offensivfeuerwerk in Ottobrunn

Der TSV Ottobrunn zeigte am Samstag vor 60 Zuschauern eine eindrucksvolle Vorstellung gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh. Bereits in der Anfangsphase fiel die Vorentscheidung.

Ein frühes Eigentor von Fabian Oberndörfer in der 4. Minute brachte die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Tim Kis-Zsirai Sirchich auf 2:0. Mit einem präzisen Abschluss stellte Philipp Hasse nach 16 Minuten auf 3:0. Kurz darauf verwandelte Jetmir Murati einen Foulelfmeter sicher zum 4:0.

Auch nach der Pause blieb Ottobrunn spielbestimmend. Ein weiteres Eigentor durch Philip Voigt (60.) und ein Treffer von Jetmir Murati (64.) sorgten für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer für Grasbrunn-Neukeferloh erzielte Simon Kappelmayr per Foulelfmeter in der 75. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Philipp Hasse mit seinem zweiten Tor des Tages (77.).