Offensivfeuerwerk: Forstern triumphiert mit 7:2 im Testspiel

Bereits in der 12. Spielminute brachte Vanessa Meingaßner den FC Forstern in Führung. Mit einer starken Einzelleistung erzielte sie das 0:1. Der TSV Turnerbund hielt zunächst gut dagegen, musste jedoch kurz vor der Halbzeit den zweiten Treffer hinnehmen: Erneut war es Meingaßner, die in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Toni Tewes der wichtige Anschlusstreffer (44.) für den TSV, der Hoffnung auf eine spannende zweite Halbzeit machte.

Forstern zieht davon