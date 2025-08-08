 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Offensivfeuerwerk des VfB Oldenburg gegen den VfB Lübeck

Überblick über den 3. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

Zum Auftakt des 3. Spieltags der Regionalliga Nord feierte der VfB Oldenburg einen 4:0-Heimsieg gegen den VfB Lübeck und setzte damit ein Ausrufezeichen vor 3648 Zuschauern.

Heute, 18:30 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
4
0
Abpfiff

Ein überzeugender Auftritt des VfB Oldenburg sorgte am Freitagabend für ausgelassene Stimmung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Julian Boccaccio, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 51. Minute den Bann brach und mit seinem Treffer zum 1:0 den Grundstein für einen fulminanten Oldenburger Abend legte. Rafael Brand baute die Führung in der 70. Minute aus und stellte auf 2:0, ehe Mats Facklam nur sieben Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rafael Brand in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends.

Morgen, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
13:30live

Nach der herben 2:5-Klatsche zum Auftakt gegen Phönix Lübeck zeigte Weiche Flensburg Moral und fegte Bremen II mit 5:1 vom Platz. Nun kommt mit HSC Hannover ein selbstbewusster Aufsteiger, der mit einem Auftaktsieg startete und mit einem weiteren Dreier an Weiche vorbeiziehen könnte. Es ist ein echter Gradmesser für beide Teams.

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
14:00live

Neuling Schöningen wartet noch auf den ersten Punkt, verlor zuletzt auch im Niedersachsenpokal denkbar knapp. Nun kommt mit Drochtersen/Assel ein echtes Kaliber: zwei Spiele, zwei Siege, acht Tore – die Gäste präsentieren sich in früher Topform. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre durchaus eine Überraschung.

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
14:00live

Zwei Spiele, zwei 5:1-Siege – Phönix Lübeck ist derzeit das Maß der Dinge in der Liga. Norderstedt dagegen steht mit null Punkten am unteren Ende der Tabelle und muss ausgerechnet vor dem DFB-Pokalspiel gegen FC St. Pauli auswärts beim Tabellenführer ran. Viel schwieriger könnte die Aufgabe kaum sein.

Morgen, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
15:30live

Mit Euphorie startete Altona in die Saison, dann folgte eine bittere Pleite gegen Jeddeloh. Nun gastiert mit dem SV Meppen ein starker Gegner – bislang ohne Punktverlust, hinten kompakt und vorne effizient. Immerhin: Den letzten Sieg gegen Meppen feierte Altona – wenn auch im Jahr 2008.

Morgen, 18:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
18:00live

Zweimal verlor Emden bislang in der Liga, zweimal auch gegen Drochtersen – zuletzt im Pokal. Die Ostfriesen stehen unter Druck, denn der Bremer SV reist mit Rückenwind an: Ein später Treffer brachte zuletzt die ersten drei Punkte. Historisch allerdings tut sich der Bremer SV in Emden schwer.

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
13:00live

Ein torloses Remis im ersten Spiel – der HSV-Nachwuchs hofft im zweiten Heimspiel auf den ersten Dreier. Jeddeloh hingegen ist das Überraschungsteam der ersten beiden Spieltage: Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Tore – offensiv stark, kompakt in der Rückwärtsbewegung. Ein echter Prüfstein für die Rothosen.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
14:00

Lohne ist denkbar schlecht gestartet: Zwei Niederlagen, acht Gegentreffer – die Defensive sucht noch nach seiner Form. Hannover 96 II hingegen präsentiert sich stabil: Noch ungeschlagen, ohne Gegentor und mit dem Potenzial, oben mitzumischen. Derzeit spricht alles für die Gäste.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
14:00live

Beide Teams stehen nach misslungenem Saisonstart unter Zugzwang. St. Pauli II verlor nicht nur beide Spiele, sondern blieb dabei auch torlos. Werder Bremen II kam bislang erst einmal zum Einsatz, kassierte dabei aber eine herbe 1:5-Pleite gegen Flensburg. Für beide U23-Mannschaften geht es jetzt darum, schnellstmöglich in die Spur zu finden – ein frühes Krisenduell, das keiner verlieren sollte.
