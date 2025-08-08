Offensivfeuerwerk des VfB Oldenburg gegen den VfB Lübeck

Ein überzeugender Auftritt des VfB Oldenburg sorgte am Freitagabend für ausgelassene Stimmung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Julian Boccaccio, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 51. Minute den Bann brach und mit seinem Treffer zum 1:0 den Grundstein für einen fulminanten Oldenburger Abend legte. Rafael Brand baute die Führung in der 70. Minute aus und stellte auf 2:0, ehe Mats Facklam nur sieben Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rafael Brand in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends. ---

Morgen, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 HSC Hannover HSC Hannover 13:30 live PUSH

Nach der herben 2:5-Klatsche zum Auftakt gegen Phönix Lübeck zeigte Weiche Flensburg Moral und fegte Bremen II mit 5:1 vom Platz. Nun kommt mit HSC Hannover ein selbstbewusster Aufsteiger, der mit einem Auftaktsieg startete und mit einem weiteren Dreier an Weiche vorbeiziehen könnte. Es ist ein echter Gradmesser für beide Teams. ---

Neuling Schöningen wartet noch auf den ersten Punkt, verlor zuletzt auch im Niedersachsenpokal denkbar knapp. Nun kommt mit Drochtersen/Assel ein echtes Kaliber: zwei Spiele, zwei Siege, acht Tore – die Gäste präsentieren sich in früher Topform. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre durchaus eine Überraschung. ---

Zwei Spiele, zwei 5:1-Siege – Phönix Lübeck ist derzeit das Maß der Dinge in der Liga. Norderstedt dagegen steht mit null Punkten am unteren Ende der Tabelle und muss ausgerechnet vor dem DFB-Pokalspiel gegen FC St. Pauli auswärts beim Tabellenführer ran. Viel schwieriger könnte die Aufgabe kaum sein. ---

Morgen, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 SV Meppen SV Meppen 15:30 live PUSH

Mit Euphorie startete Altona in die Saison, dann folgte eine bittere Pleite gegen Jeddeloh. Nun gastiert mit dem SV Meppen ein starker Gegner – bislang ohne Punktverlust, hinten kompakt und vorne effizient. Immerhin: Den letzten Sieg gegen Meppen feierte Altona – wenn auch im Jahr 2008. ---

Zweimal verlor Emden bislang in der Liga, zweimal auch gegen Drochtersen – zuletzt im Pokal. Die Ostfriesen stehen unter Druck, denn der Bremer SV reist mit Rückenwind an: Ein später Treffer brachte zuletzt die ersten drei Punkte. Historisch allerdings tut sich der Bremer SV in Emden schwer. ---

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SSV Jeddeloh Jeddeloh 13:00 live PUSH

Ein torloses Remis im ersten Spiel – der HSV-Nachwuchs hofft im zweiten Heimspiel auf den ersten Dreier. Jeddeloh hingegen ist das Überraschungsteam der ersten beiden Spieltage: Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Tore – offensiv stark, kompakt in der Rückwärtsbewegung. Ein echter Prüfstein für die Rothosen. ---