Offensivfeuer gegen Abstiegskampf Kisdorf empfängt torhungriges Türkspor: Formstarke Gäste reisen nach Kantersieg an – Aufsteiger sucht nach Balance zwischen Entwicklung und Punkten von ck · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Am 26. Spieltag der Landesliga Holstein steht der FC Fetih-Kisdorf vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Mit dem SV Türkspor Bad Oldesloe kommt ein Gegner, der zuletzt eindrucksvoll seine Offensivqualitäten unter Beweis gestellt hat.

Die Ausgangslage ist klar: Der FC Fetih-Kisdorf steht mit 21 Punkten am Tabellenende und braucht dringend Zähler. Der späte 2:1-Erfolg beim SSC Hagen Ahrensburg hatte kurzzeitig Hoffnung gebracht, doch die deutliche 0:3-Niederlage im Nachholspiel beim TuS Hartenholm bremste den Aufwärtstrend. Trainer Nico Brehm sieht dennoch Fortschritte: „Am kommenden Wochenende empfangen wir mit Türkspor Oldesloe einen formstarken Gegner, der in den letzten Wochen konstant gepunktet hat. Dennoch sehen wir bei uns eine klare positive Entwicklung – gerade fußballerisch machen wir große Fortschritte.“ Entscheidend sei nun, die vorhandenen Ansätze auch in Tore umzumünzen: „Wenn wir in der Box noch zielstrebiger und konsequenter agieren, sind wir überzeugt, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können.“

Türkspor mit Offensivwucht – aber schwankender Linie Der SV Türkspor Bad Oldesloe reist mit Rückenwind an. Beim spektakulären 7:3 gegen den Eichholzer SV zeigte die Mannschaft ihre ganze Durchschlagskraft und stellte einmal mehr unter Beweis, welches Potenzial im Kader steckt. Trainer Patrick Matysik blickt jedoch differenziert auf die Leistungen der vergangenen Wochen: „Seit Beginn der Rückrunde wechseln sich bei uns Sieg und Niederlage kontinuierlich ab. Wir haben die Gründe dafür offen innerhalb der Mannschaft angesprochen.“ Es gehe vor allem darum, die Leistungsschwankungen abzustellen: „Wenn wir dieses Auf und Ab in der Einstellung in den letzten Wochen ein wenig glätten können, bin ich mir sicher, dass wir in der Tabelle noch den ein oder anderen Platz klettern können.“